„Je to škoda. Z porážky jsme samozřejmě zklamaní, ale kluky musím i přes prohru pochválit. Proti kvalitnímu soupeři z čela tabulky makali až do poslední minuty,“ oceňuje luhačovický trenér Martin Bernátek.

Jeho tým aktuálně sužuje velká marodka. Domácím kromě dlouhodobých marodů Kořénka a Mydláře scházeli také Štěpán Červenka s Kociánem, jen mezi náhradníky začal nedoléčený brankář krajského výběru Švec.

Krajský přebor, předehrávka 20. kola -

FK LUHAČOVICE – TJ SPARTAK HLUK 1:2 (0:1)

Branky: 86. Marek Lipoti vlastní - 13. Roman Sopůšek, 73. Adam Zelinka. Rozhodčí: Rybka – Hanák, Zicháček. Diváci: 100.

Poprvé od návratu ze Šumic tak dostal šanci gólman Piják, který neodchytal vůbec špatný zápas, ale ve druhé půli si natrhl sval, a tak musel v 70. minutě střídat.

Po utkání odjel do zlínské nemocnice, na úrazovku.

„Situace s našimi brankáři je špatná. Ani jeden z nich není nyní fit,“ posteskl si Bernátek.

Hlučané měli od začátku střetnutí navrch. Hostům ze Slovácka pomohl přesun špílmachra Sopůška ze zálohy na hrot útoku, odkud se stáhl do zálohy Dohnal.

Byl to právě Sopůšek, který ve 13. minutě parádní ranou do šibenice otevřel skóre.

„Soupeř pracoval v defenzivě velmi dobře, těžko jsme se tam dostávali. Hosté mají rychlé krajní hráče, plus ve středu hřiště Sopůška. Vlastní chybou jsme ho pustili ke střele a brzy prohrávali,“ posteskl si Bernátek.

Domácí se snažili, v první půli si vytvořili dvě velké šance, které hostující brankář Pěgřim zlikvidoval.

Opora Spartaku si nejprve skvěle poradila s hlavičkou Ondřeje Červenky, kterému míč na hlavu naservíroval Popelka, pak bravurně zneškodnila i samostatný nájezd Hruboše.

„Škoda, že jsme nedokázali vyrovnat. Produktivita nás ale sráží celé jaro, je to náš neustálý problém,“ říká Bernátek.

Spartak byl však nebezpečnější, vypracoval si víc brankových příležitostí. Ve 29. minutě šli Zelinka se Sopůškem na jednoho obránce, prvně jmenovaný však volil střelu, kterou mu Piják lapil.

Hlučané měli i po změně stran navrch. Do dvou vynikajících šancí se dostal Bartošek, ale jeho střeleckou aktivitu z podzimu odvál čas. Prosadil se až v 73. minutě Zelinka, jenž potrestal zaváhání domácí obrany.

Po jeho gólu se zdálo být po zápase, ale Luhačovice závěr utkání zdramatizovaly. Po autu a zmatcích v hlucké defenzivě stoper Lipoti přehlavičkoval Pěgřima a míč skončil za jeho zády.

Domácí vrhli všechny své síly do útoku, zapomínali pak na obranu, soupeř však nabídnuté šance pokazil. V zakončení neuspěli Sopůšek, Chodura ani Zelinka.

To však hostům nakonec nemuselo po výhře 2:1 vadit.

„Kluky musím pochválit. Podali velice dobrý výkon. Vítězství je zasloužené. Vypracovali jsme si spoustu šancí. Nebýt koncovky, mohli jsme mít klid daleko dřív. Nakonec jsme to však zvládli a Luhačovicím připravili první domácí porážku,“ těší kouče Hluku Václava Uhlíře.

Nespokojený byl pouze s horší produktivitou. „Je však potřeba si říct, že takové šance se musí proměnit a ne čekat na to, až se soupeři nějakou náhodou podaří vyrovnat a tím ztratit vyhraný zápas. Taky se musíme zamyslet nad inkasovanými brankami. Hráči o tom dobře vědí. Příště by se toto všechno nemuselo vyplatit,“ prohlásil Uhlíř.

Luhačovice v závěru sahaly po bodu, nakonec však vyšly naprázdno.

„Pro nás to byl typický jarní zápas. Máme personální problémy, navíc tréninková morálka není taková jako v minulých sezonách, což se projevuje i ve výkonech na hřišti. Ačkoliv je Hluk v tabulce před námi, herně nebyl o tolik lepší. Byla na nich ale vidět pohoda, taky má ustálenou sestavu. I kvůli našim chybám dotáhl zápas do vítězného konce. My jsme měli na konci tlak, druhý gól ale nestihli dát. Mrzet nás mohou hlavně neproměněné šance z první půle. Ukázalo se ale, že v tomto je fotbalový Pán Bůh spravedlivý,“ uvedl luhačovický fotbalista Rostislav Slobodian.

Borci z lázeňského města se pokusí odčinit domácí zaváhání za týden v Morkovicích.