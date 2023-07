Na takový příděl jenom tak nezapomenou. Fotbalisté Ostrožské Nové Vsi po výhře nad Újezdcem v Poháru hejtmana Zlínského kraje drsně narazili. Svěřenci nového trenéra Libora Soldána podlehli ve 2. kole favorizovaným Luhačovicím 0:11 a v soutěži po výprasku končí.

Fotbalisté Ostrožské Nové Vsi (zelenobílé dresy) ve 2. kole Poháru hejtmana Zlínského kraje podlehli Luhačovicím 0:11. | Foto: Deník/Libor Kopl

Na hřišti účastníka I. B třídy skupiny C bylo hotovo po čtvrt hodině, kdy hosté vedli 3:0. Luhačovice do přestávky přidaly další čtyři branky a nepolevovaly ani po změně stran. I když se časomíra zasekla na stavu 0:9, kanonáda ještě neskončila.

Desítku soupeři načepoval bek Kryšpín, exhibici završil kapitán Ondřej Červenka.

„My jsme chtěli hrát hned od začátku zodpovědně, protože v minulosti se nám to v pohárovém utkání několikrát vymstilo. Kluci k tomu tentokrát přistoupili velice poctivě. Zápas jsme rozhodli hned v úvodu. Od stavu 3:0 už to pro nás byla pohoda. Chtěli jsme ať si zahrají všichni hráči, což se povedlo. Kluci něco naběhali, s chutí si zastříleli a až do konce to odmakali,“ těší trenéra Luhačovic Martina Bernátka.

Pohár hejtmana Zlínského kraje, 2. kolo -

FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – FK LUHAČOVICE 0:11 (0:7)

Branky: 37. a 40. Slobodian, 8. M. Kořének, 9. Novák, 15. Bulejko, 24. Popelka, 35. J. Kořenek, 59. Garaja, 60. Danquah, 65. Kryšpín, 67. O. Červenka. Rozhodčí: Martinák - Fišera, Bednář. Diváci: 83.

Zaskočení domácí se nezmohli ani na čestný úspěch. „Dostali jsme pořádnou lekci,“ ví trenér Ostrožské Nové Vsi Libor Soldán.

Legendární fotbalista ale z dvouciferné porážky tragédii nedělal. „Pro nás to byl kondiční trénink. Kluci si zaběhali, zjistili, že rozdíl mezi námi a krajským přeborem je možná větší, než sami čekali. Já jsem tady dva týdny i s cestou. Vím, že máme na čem pracovat, co zlepšovat. Já budu jedině rád, když půjdeme nahoru. Toto je facka, která nás posune o kousek dál,“ doufá Soldán.

Proti Luhačovicím postrádal mazáky Obala, Beníčka a Dorušku. „I s nimi bychom ale prohráli,“ ví dobře bývalý hráč Brna a Synotu.

I když Ostrožská Nová Ves před týdnem zaskočila Újezdec, tentokrát neměla proti soupeři z krajského přeboru absolutně žádnou šanci. „Kluci si dokázali, že mohou hrát i soupeřem z vyšší třídy, proti Luhačovicím ale zase dostali facku,“ říká Soldán.

Pohár Zlínského KFS: Luhačovice rozdrtily soupeře 11:0. Dominoval i Hluk

Zatímco slovácký celek v poháru skončil, Luhačovice tradičně míří vysoko. „Soutěž bereme s největší vážností. Chceme se znovu dostat až na Letnou,“ vyhlašuje Bernátek. „Finále jsme si už dvakrát zahráli, teď bychom se do Zlína rádi podívali potřetí,“ přidává s úsměvem.

V lázeňském městě mají k dispozici stejný tým jako v minulé sezoně. Žádná z opor neskončila, pokračuje i Jakub Novák.

V Ostrožské Nové Vsi nenastoupili marodi Jan Jelínek a Štěpán Červenka, scházel i obránce Tejnský.