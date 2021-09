Podle něj jsou ohlasy na novou vizáž fotbalistů velmi pozitivní. „Nové dresy hodnotili vesměs všichni dobře. Hráči, diváci, fanoušci a bývalí hráči. Dokonce se někteří z nich nechali slyšet, že v takových dresech by chtěli u nás hrát znovu. Takže kdoví, třeba nám nové dresy přinesou i nové fanoušky,“ usmál se Zdeněk Červenka.

„Říkali jsme si, že bychom potřebovali nové dresy, dosud jsme hráli jen v trikotech FC Fastav Zlín. Bylo to fajn, ale ne super. Proto jsme se spojili se starostou Luhačovic Marianem Ležákem. Slíbili jsme mu, že koupíme nové dresy hráčům, kde bude i logo města Luhačovic a město bude hledat dotaci pro stavbu tribunu pro diváky a rodiče,“ vysvětlil předseda klubu FKL Zdeněk Červenka.

„Máme velkou radost, že se do nové identity města Luhačovic zapojují jak kulturní organizace ve městě, tak také naše sportovní kluby, dresy jsou opravdu povedené“ uvedl Marian Ležák.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.