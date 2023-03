Bylo tedy potřeba něco změnit…

Ve zmíněné době se u nás stoprocentně netrénovalo, tréninková morálka je čím dál horší snad všude. Dříve to byl automatismus. Chtěli jsme najít nový impuls. Museli jsme něco vymyslet, zkusili jsme tuto variantu. V krátkodobém horizontu jsme sehnali kluky z Kroměříže Adama Housera a Tomáše Jelečka.

Přineslo to kýžený efekt?

Oba borci jsou pod námi v Kroměříži, nastupovali ve vyšších soutěžích. Po konci kariéry mají i trenérské ambice. Tým se pod nimi trochu nakopl, uhráli jsme nějaké body. (dvanáct bodů v devíti zápasech – pozn. red.) Zlepšila se i účast na trénincích.

Budou pokračovat i na jaře?

Bohužel to byla pouze několikaměsíční výpomoc. Kluci hrají za Kroměříž, mají práci, s Lužkovicemi by to už těžko zvládali. O víkendech navíc někoho budeme potřebovat na lavičce. Hrozilo by, že třetina zápasů by se s tím kryla. Také jim bych chtěl moc poděkovat. Pomohli nám.

Už jste našli náhradu?

Trenéra momentálně ještě nemáme, stále ho hledáme. V dnešní době je oříšek někoho sehnat, kdo by to chtěl dělat, mít trpělivost a zodpovědnost. A navíc měl tzv. trenérské volno. Zatím jsem to převzal, příprava už začala, trénuje se dvakrát týdně.

Máte seznam kandidátů?

Zatím jsme ve fázi oťukávání, ve hře jsou tři čtyři jména. Bylo by super někoho najít alespoň na jarní část sezony. Pak se uvidí.

Pracujete s alternativou, že byste jaro doklepl sám?

Bohužel by to tak muselo být. Na lavičku bychom případně využili Aleše Jenčeka, byl by právě takovou alternativní možností. Koncepci by to nenarušilo. Věřím, že by to fungovalo.

Jak se od podzimu proměnil kádr?

Čítáme jeden odchod, na Veselou se vrací Míra Čala. Žádný další není. Na podzim jsme měli velkou marodku, kluci se dali dohromady, snad budou nachystaní do jarních bojů. Rádi bychom přivedli jednoho dva hráče, je to však těžké. Zkoušíme mladé kluky, dohrát bychom to měli se stávajícím kádrem.

Na poslední Jaroslavice máte náskok 10 bodů. Poohlížíte se ještě dozadu?

Člověk se dívá nahoru i dolů, úplně v klidu to ještě není. Dobře víme, jaký je bodový rozdíl, chceme mít co nejlepší začátek, na úvod máme těžší los. (venku Holešov B, doma Fryšták, venku Chropyně, doma Tlumačov – pozn. red.) Cílem je co nejdříve se dostat do středu tabulky, abychom v posledních kolech nemuseli hnát záchranářské body. Vše napoví první kola.