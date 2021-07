Jedním z hlavních lákadel bezesporu bude filmový režisér, herec a bavič Jakub Kohák. „Zabývá se tématikou fotbalu na vesnicích, dokonce natočil dokumentární film. Jedná se o velkého fotbalového fandu. I když má hodně povinností, tak si na nás vyhradil prostor,“ libuje si Jurčák.

Jak ovšem přiznává, sehnat ho na tuto akci v polovině července nebylo snadné. „Původně mě napadlo pozvat předsedu ze seriálu Okresní přebor Luďka Sobotu, ale neuvědomil jsem si, že má 78 roků. Věříme, s Kubou Kohákem se akce vydaří,“ věří místopředseda klubu.

Zatímco mnohé kluby se na oslavy snaží zlákat zvučná jména, tak v Lužkovicích si na to příliš nepotrpí. „Oslavy nepodnikáme nějakým bombastickým způsobem, že si zveme špičkové ligové mančafty a reprezentanty. Především chceme poděkovat těm, kteří zde hráli – nebude to však jen ocenění hráčům, ale i funkcionářům, jejichž práce nebyla tolik vidět.“

Během sobotního dne dokonce proběhne odhalení pamětní desky. „Bude to našemu dlouholetému hráči, učiteli, funkcionáři a klubové ikoně Milošovi Nečasovi, který před pěti lety zemřel,“ přibližuje Jurčák, jenž mimo jiné bude moci přivítat zdejšího rodáka Rudolfa Otepku nebo Luďu Lošťáka.

Vrcholem programu by poté mělo být přípravné utkání mezi Lužkovicemi a Veselou. Utkání začne v 17.30 hodin. „Kluci z Veselé s námi chodili do spádové školy v Želechovicích. Byli jsme kamarádi ze školy, na sportovním poli však soupeři a rivalové. Veselá hrávala vyšší třídu, pak se to dotáhlo a teď tady máme obrovské derby. Setkáme se tak s přáteli. Lepší to bude i pro diváky, na ligisty by přišly akorát dvě manželky. (s úsměvem) Nechceme se nijak předvádět,“ uzavírá jednoznačně Jurčák.