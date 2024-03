První padla tak, že můj spoluhráč Kuba Ronza vystřelil za šestnáctkou, míč skočil před gólmanem, neudržel jej a já jsem dával míč vpodstatě do prázdné brány. Druhá trefa padla podobně, já jsem opět dobíhal do vápna, byl faulován a nařízenou penaltu proměnil. Třetí branka patří z velké části mému spoluhráči Micksonovi, který utekl po pravé straně, dal mi to pod sebe a já z voleje skóroval do levé části branky.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Máte pravdu, utkání bylo nahoru a dolu. Což nám v některých fázi hry nevyhovovalo. Dělali jsme zbytečné standardky, chyby, to byla ta příčina ztráty náskoku a hosté výsledek otočili.

Utkání s Ludkovicemi bylo jako na houpačce. Ztratili jste dvoubrankový náskok. Co bylo příčinou?

Před časem odmítl hozené laso od zlínských činovníků. V zimě patřil k oporám zlínských futsalistů v celostátní lize, kteří dlouho bojovali s Poličkou o postup do Final Four v Praze.

V závěru duelu srovnal zlínský asistent Ivo Světlík. To musela být asi velká euforie?

Ano, Ivoš náš "nejvyšší" hráč na place, dal góla hlavou, což je málokdy k vidění. Ale byl to pěkný gól! Euforie byla obrovská, malém jsme ho nechytili a utíkal pomalu až do dědiny.

Jak probíhala zimní příprava?

Měli jsme dvakrát týdně tréninky - nějaký ten výběh a druhý jsme jezdili na Veselou na umělku si zahrát fotbálek.

Máte nějaké nové posily?

Ano! Staronovou posilu Micksona a jeho kamaráda Taya. A ještě jeden mladý klučina - Vilda Novotný.

Právě Mickson Bonsu Bossman měl odejít do divizních Skaštic?

Naštěstí nikam neodešel. Je pořád s námi na hřišti, jak na tréninku, tak v zápase. Až v létě se uvidí, kam by se mohl posunout…

Lužkovice hrají na špici I. B třídy. Pošilháváte i po postupu do vyšší soutěže?

Ano, první polovina se nám celkem vyvedla, zvláště, když pomyslím na to, kolik nás jezdilo na venkovní zápasy! Bylo by hezké stát se mistrem. Ale na postup asi nepomýšlíme!

S fotbalem jste začínal v FC Zlín. Vrátil byste se ještě někdy do tohoto klubu?

Měl jsem teď možnost a nabídku jít to zkusit do B týmu Zlína, ale nekývnul jsem na ni. Fotbal beru jako zábavu a ne prioritu, nebo povinnost.

Hrajete i I. ligu sálovky za Zlín. Co vám chybělo k postupu přes Poličku do Final Four?

Někteří kluci do Poličky nejeli, nebo nemohli hrát. Mezi nimi jsem byl z důvodu pracovních povinností i já. Ale co říkali kluci, tak chyběly nám nasazení, motivace. Bohužel mě to mrzí, chtěl jsem klukům pomoct…

V týmu Zlína nastupujete i s fotbalovou legendou Petrem Jiráčkem. Jaká s ním byla na palubovce spolupráce?

Ano, "Jiras" je legenda a pan fotbalista, což potvrzuje i na palubovce. Umí určovat tempo hry a to nám strašně pomáhalo. Za mě osobně mohu říct, že mi to s ním velice sedlo.

Jaké jsou vaše zájmy kromě fotbalu a futsalu?

Sem tam jezdím s kluky na ryby, vytáhnu rád kolo, nebo také v zimě chodím hrávat hokej na hobby úrovni.

Kdo Vám při utkáních nejvíce fandí?

Na domácí utkání se jezdí dívat taťka. Ale ten tam jezdí nejenom kvůli mne, ale i kvůli tomu, že se tam čepuje dobré pivo! (smích)

Věříte, že se letos Zlín zachrání v první fotbalové lize a hokejisté naopak postoupí do extraligy?

Fotbalistům Zlína fandím a věřím, že nejvyšší soutěž udrží. Hodně se to tam zvedlo jak po fotbalové stránce, tak i po té lidské. Hokejisti to budou mít těžké, přece jenom se dostat přes baráž není nic jednoduchého. Ale fandím jim a taky věřím!

PETR KOSEČEK