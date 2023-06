Trefa záložníka Romana Sopůška výhru nepřinesla. Krajský výběr Zlínska v zahajovacím utkání finálového turnaje Region’s Cupu remizoval s FA Bělehrad 1:1. Oba góly padly v závěrečných dvaceti minutách. Skóre otevřel zkušený středopolař Hluku, za soupeře srovnal hlavou po rohovém Uroš Pavlović.

Zahajovací sestava Krajského výběru Zlínska při zápase s Bělehradem. | Foto: Aleš Strouha, FAČR

Moravané měli po pátečním utkání, které se hrálo ve španělské Galícii na stadionu Campo Municipal de A Lomba v městě Villagarcia, z nerozhodného výsledku smíšené pocity.

„Bod musíme brát. I když jsme zápas měli dobře rozehraný, celkově to byl těžký zápas, s čímž jsme počítali. Škoda trošku laciného gólu, ale soupeř byl kvalitní,“ uvedl záložník Roman Sopůšek.

Podle trenéra Lukáše Motala se zápas lámal v prvním poločase, kdy si výběr Zlínska vypracoval několik velmi dobrých příležitostí ke skórování.

„Kdybychom se v úvodní části dostali do vedení, tak by nám to hodně pomohlo,“ ví kouč.

Vedoucí gól měl ve 12. minutě na kopačce Pavel Krajča. Útočník Baťova ale mířil , z pravé strany jen do tyče. Další velkou příležitost měl po standardní situaci kapitán Petr Horňák, také on ale hlavou pouze orazítkoval brankovou konstrukci.

Vše důležité se událo až po změně stran. Nejčastěji se dostával do zakončení Sopůšek. Nejzkušenější hráč zlínského KFS se po několika nepřesných střelách dočkal až v 74. minutě, kdy se prosadil krásnou ranou po autovém vhazování, když se opřel do odraženého balonu.

Krajský výběr zaskočilo ve Španělsku počasí, trénink byl v areálu Celty Vigo

„Ze začátku jsem se cítil dobře. Za gól jsme rád, ale škoda zahozených šancí. Balon mi na vyšší trávě vždycky zůstal trochu za nohou,“ posteskl si jediný střelec českého výběru.

„V tu chvíli byl ale soupeř nebezpečnější, pohyblivější, více na míči. Na nás byla v závěru znát únava a ani střídání naši hru neoživila,“ uvedl Motal.

Srbští fotbalisté v závěru opravdu převzali iniciativu a výsledek zaslouženě srovnali, když se po rohovém kopu hlavou prosadil Pavlović.

„Škoda inkasovaného gólu, který byl laciný. Na roh jsme měli být nachystaní, připravení. Hráče soupeře ale míč jenom trefil do hlavy, pak zapadl k tyči,“ hlásil Motal.

Jeho tým druhý zápas na amatérském mistrovství Evropy sehraje v neděli večer proti Lisabonu, který v prvním duelu zdolal Dolnoslezský region z Polska 1:0.

„Hlavně musíme dobře zregenerovat, kluci toho mají plné brýle,“ všiml si Motal. „Musíme zajít do moře, odpočinout si. Zlepšit musíme hlavně proměňování šancí. Koncovka v těchto duelech rozhoduje, první gól týmu vždycky pomůže,“ ví dobře.

Záložník Hluku Roman Sopůšek (v červeném dresu) vstřelil jediný gól Krajského výběru Zlínska při úvodním duelu s Bělehradem.Zdroj: Aleš Strouha, FAČR

Turnaj se hraje systémem každý s každým v rámci skupiny a nejlepší týmy z každé skupiny si to pak 17. června ve finále rozdají o trofej pro nejlepší amatérský tým Evropy.

Zlíňané dál zůstávají ve hře o medaili. „Musíme se soustředit na další zápas, dál makat. Hlavně musíme vstřelit nějaký gól, což je klíč k úspěchu,“ ví také Sopůšek.

Finálový turnaj Region‘s Cup 2023, skupina B:

ZLÍNSKÝ KFS – FA BĚLEHRAD 1:1 (0:0)

Branky: 74. Sopůšek - 80. Pavlović. Rozhodčí: Teixeira (Andorra) – Neemlaid (Estonsko), Bučinskas (Litva). Žluté karty: Kašík, Gojš, Juřica, Horňák – Miljković, Pavlović.

KFS Zlín: Švec – Glozyga (58. Miklík), Horňák, Bršlica – Juřica, Kašík, Sopůšek (81. Zavadil), Goňa (90. Jakubowicz) – Gojš (81. Klečka), Mlčák, Krajča (58. Šiška).

FA Bělehrad: Bojovič – Vukič, Krstovič, Miljković, Marinković – Janković, Pavlović – Kolarević, Vuković (46. Filipović), Gavrilović – Šarić (64. Ognjanović).

Další výsledek skupiny B: Lisabon - Dolnoslezský region 1:0 (1:0).