Lepší představení na závěr podzimu nemohli věrným fanouškům nabídnout. Fotbalisté Malenovic v posledním domácím zápase letošního roku deklasovali Slavkov 7:1 a dostaly se před Buchlovice na páté místo. Rozlučku s příznivci ozdobil hattrickem kanonýr Martin Bartek.

Fotbalisté Malenovic dali gól do sítě Slavkova | Video: Jan Zahnaš

Celek ze Zlína tak pohodové utkání rozhodně nečekal.

„Poslední domácí utkání podzimu jsme chtěli zvládnout a rozloučit se s našimi diváky vítězně. To se nám povedlo více než dobře, když jsme vstoupili dobře do zápasu brankou Tormy. Do poločasu jsme si vytvořili pohodlný polštář a další góly přišly i po přestávce," hodnotil nadmíru povedené vystoupení svého týmu malenovický kouč Leoš Válek.

Svěřence právem chválil za zodpovědný výkon, který narušila jen zbytečná laxnost v závěru, kdy domácí soupeři zbytečným faulem umožnili zahrát pokutový kop, který však zneškodnil brankář Juráň.

I. B třída sk. C, 12. kolo - FC MALENOVICE - SOKOL SLAVKOV 7:1 (3:0)

Branky: 35., 54. a 54. Martin Bartek, 10. Martin Chovanec vlastní, 44. Peter Kristofer Novak, 60. Dominik Torma, 77. Petr Menša - 84. Vasyl Berkela. Rozhodčí: Vymazal. Diváci: 110.

Malenovický gólman ale o čisté konto nakonec přišel, v 84. minutě zaznamenal čestný úspěch Slavkova Berkela.

Z toho ale nikdo u hostů radost neměl. „Náš výkon si nedokážu vůbec vysvětlit. Po minulému týdnu jsme to absolutně nezvládli. Od nás to byla katastrofa. Nic jsme nehráli, všechno bylo špatně. Podali jsme naprosto odevzdaný výkon," zlobil se trenér Slavkova Miroslav Mančík.

K dispozici měl přitom stejné hráče jako před týdnem, kdy Slavkovští zdolali Polešovice. „Chyběl jen gólman," poznamenal Mančík.

Gregor poprvé inkasoval v 15. minutě, kdy si dal Chovanec po střele Tormy vlastní gól. Pak se trefil Bartek a na poločasových 3:0 upravil Novak.

Malenovická kanonáda pokračovala i po změně stran. Nejprve během chvíle zkompletoval hattrick Bartek, po hodině hry zvyšoval Torma už na 6:0. V 77. minutě se prosadil ještě Menša.

Slavkov v uvolněném závěru stačil debakl jenom zmírnit. Po individuální akci skóroval Berkela.

„Výsledek odpovídá dění na hřišti. Skoro k ničemu jsme se nedostali. Až v závěru za rozhodnutého stavu jsme nedali penaltu a pak porážku alespoň zkorigovali. To však od nás bylo jen velmi málo," dodal Mančík.

Jeho tým se pokusí propadák odčinit v sobotu doma s Prakšicemi. Malenovice končí podzim v Buchlovicích.