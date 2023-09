Čtvrteční dopolední dohrávka 1. kola krajské I. B třídy skupiny C skončila v Malenovicích smírem. Domácí tým ze Zlína sice brzy vedl, Zlechov ale výsledek ještě do přestávky otočil a nadějný náskok držel ještě deset minut před konce, kdy se podruhé v zápase prosadil Bartek, který srovnal na konečných 3:3. Oba týmy zůstaly ve středu tabulky.

Fotbalisté Zlechova (červeno-černé dresy) v minulé sezoně přehráli Malenovice 4:0, čtvrteční duel skončil remízou 3:3. | Foto: Deník/Libor Kopl

Dělbu bodů nakonec oba soupeři brali, byť radost z ní úplně neměli. „Kdyby mi v úterý, kdy jsme vůbec nevěděli, s kým v Malenovicích nastoupíme, někdo řekl, že domů odvezeme bod, tak bych ho bral, ale když jsme chvíli před koncem vedli a měli vítězství na dosah, už takovou radost nemám,“ říká kouč Zlechova Libor Matoušek.

I. B třída sk. C, dohrávka 1. kola -

FC MALENOVICE - SK ZLECHOV 3:3 (1:2)

Branky: 3. a 81. Martin Bartek, 56. Petr Menša – 6. z penalty a 77. z penalty Michal Bělaška, 34. Michal Salinger. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 123.

Podobně po střetnutí mluvil i kouč Malenovic Leoš Válek. „Výborný Bartek nám v závěru i přes zdravotní problémy vykřesal alespoň bod, který je pro oba týmy spravedlivým výsledkem, v naší situaci je ovšem ztrátou,“ míní.

Obě mužstva se v podzimní části potýkají s odchody, zraněnými i dalšími absencemi, hlavně hosté měli problém dát ve svátek sestavu dohromady. Zlechovu chybělo hned šest hráčů.

„Současné generaci chlapců absolutně nerozumím. Oni měsíc a půl dopředu vědí, kdy hrajeme, přesto se na poslední chvíli omluví a my jedeme do Malenovic se čtyřmi patnáctiletými dorostenci,“ nechápe Matoušek.

S výkony dorostenců byl ale spokojený. „Kluci to zvládli dobře,“ chválí snaživé mladíky.

I. B třída sk. C: Lhota v derby remizovala s Malenovicemi, prohrávala 0:2

Duel v Malenovicích byl rušný, od začátku zajímavý. Rozhodně se bylo na co dívat. Domácí vstoupili do utkání lépe a hned ve 3. minutě šli po trefě Bartka do vedení.

Zápas ale zkomplikovali zbytečnou penaltou, kterou proměnil hostující Bělaška a začínalo se od začátku.

Malenovice pak nedůsledným bráněním dovolily hostům obrat, který zařídil Salinger.

I druhá půle byla vyrovnaná s šancemi na obou stranách.

Domácí srovnali skóre po gólu Menši, jenže další zbytečnou penaltou pustili soupeře znovu do vedení. I druhý pokutový kop s přehledem proměnil Bělaška.

Tým ze Zlínska, kterému prospěly i posuny v sestavě, však v hektickém závěru dokázal výsledek alespoň srovnat, o dělbě bodů rozhodl velmi dobře hrající Bartek, jenž v 81. minutě srovnal na konečných 3:3.

„Remíza je asi zasloužená,“ říká Matoušek. „Nám soupeři jako jsou Malenovice svědčí, protože chtějí hrát fotbal po zemi, jenom nebrání a nenakopávají balony,“ přidává.

Oba týmy další zápas sehrají o víkendu. Zlechov doma v neděli dopoledne hostí Zdounky, Malenovice před vlastním publikem vyzvou Vlčnov.