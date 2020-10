Mazáci poslouchají, usmívá se mladý kapitán Mičkal

Víkendové vítězství fotbalové Vidče se zrodilo zásluhou Petra Mičkala. Kapitán týmu se čtyřmi trefami v I.A třídě podílel na výhře proti Valašským Kloboukům 5:2, přičemž všechny branky stihl do konce prvního poločasu. „První gól padl z trestného kopu, soupeř tečoval míč do sítě. Další jsem přidal poté, co jsem sám šel na brankáře, kterého jsem obstřelil,“ popsal Mičkal sobotní trefy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Mezi dospělými před začátkem zápasu přitom maximálně vstřelil dvě branky v jednom zápase. „Podobný počet branek jsem naposledy dal ještě v Rožnově, kdy jsem hrál za starší a mladší žáky,“ vzpomíná 22letý borec. Petr Mičkal přitom dříve působil na pozici středního záložníka. „Až poté jsem se přesunul na hrot útoku. Tento post je lepší jak pro mě, tak i náš tým,“ těší ho změna, zásluhou které lépe může využít své dovednosti. „Pochopitelně se více dostávám do šancí. Především si vypomáhám fotbalovostí, hrou s míčem, ale také výškou, která je na pozici útočníka oproti záloze prospěšnější.“ Důležitým krokem Mičkala bylo působení v Rožnově pod Radhoštěm, kde strávil většinu mládežnické kariéry. „Hrál jsem tam od malička až do 15 let. Ve Vidči totiž nebyla kategorie, za kterou bych mohl nastupovat. Měli jsme nějaké úspěchy. Ve starších žácích jsme vyhráli soutěž krajského přeboru. Poté jsem tady začal nastupovat za dospělé,“ vzpomíná autor deseti letošních branek. Do Vidče se vrátil vzhledem k malé časové vytíženosti. „Za dorostence jsem už nedostal příležitost. Pochopitelně mě to mrzelo, ale kluci tam byli lepší. Nakonec jsem rád, že to dopadlo takhle, zvykl jsem si na dospělý fotbal,“ těší Mičkala s odstupem času. V Rožnově pod Radhoštěm ale znovu mohl působit. „Několikrát jsem tam trénoval, dokonce jednou jsem podstoupil zimní přípravu. Z osobních důvodů to ale nevyšlo,“ říká klidným hlasem 22letý student VUT v Brně. Litovat však nemusí, dva roky je ve Vidči kapitánem. I přes nižší věk ho kabina respektuje. „Vzhledem k tomu, že tady hraji dlouho, tak mě mazáci berou. Máme mladý mančaft, snažím se jít příkladem a držet tým pohromadě,“ zdůrazňuje Mičkal, který šéfuje i o deset let starším borcům. Ačkoliv po skvělému vstupu do sezony se blíží k vyrovnání 18 branek v jednom soutěžním ročníku, o změně působiště neuvažuje. „Žádné nabídky nepřišly. Při škole není ani pořádně čas trénovat,“ dodává.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu

Autor: Radek Štohl