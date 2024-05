Spanilá jízda žáků Základní školy Sportovní z Uherského Hradiště zdaleka nekončí. Naděje ligového Slovácka bez ztráty bodu ovládly i krajské finále McDonald’s Cupu, po triumfu na zlínské Vršavě se těší na Svátek fotbalu, který na začátku června hostí Hradec Králové.

Dekorování Žáci ZŠ Sportovní Uherské Hradiště po krajském finále | Video: Libor Kopl

Na východ Čech se podívá také tým ze Základní školy Slovenská Zlín, kteří díky lepšímu skóre ovládl mladší kategorii A.

ZŠ Sportovní Uherské Hradiště potvrdila roli velkého favorita. V krajském finále vyhrála všechny čtyři zápasy s celkovým skóre 35:4.

„Kluci zaslouží velkou pochvalu. Nepodcenili soupeře, přistoupili k tomu dobře. Zápasy jsme zvládli a těšíme se do Hradce Králové. Postup je zasloužený,“ prohlásil trenér mládeže 1. FC Slovácko Marek Stojaspal, který celek z Uherského Hradiště vedl.

Tým vedený kapitánem Tobiasem Šumulikoskim se nejvíce nadřel v duelem s ZŠ Komenského II Zlín. I když brzy vedl 2:0, o náskok rychle přišel a při obratu se pořádně nadřel. Nakonec rivala hlavně díky skvělému synovi sportovnímu řediteli prvoligového klubu přestřílel 5:3.

„Byl to důležitý moment krajského turnaje. Kluci ukázali, jací to jsou hráči. I když nás soupeř zaskočil, pořád jsme neztráceli naději, hrabali,“ vyzdvihuje Stojaspal.

Podle něj mohou naděje Slovácka uspět i na Svátku fotbalu. „Jsme rádi, že se poměříme s těmi nejlepšími školami z celé republiky, což bude největší odměna za odvedenou práci,“ dodal Stojaspal.

Zdroj: Libor Kopl

Zatímco naděje Slovácka slavila, hlavní rival ze Zlína znovu neuspěl, skončil druhý.

„Jsme velmi zklamaní, protože letos jsme byli postupu velmi blízko. S Uherským Hradištěm jsem odehráli kvalitní utkání. V některých pasážích jsme byli i lepší, bohužel nám chyběl kousek. Kluci ale byli skvělí, účast ve finále si zasloužili, ale postoupit může jenom jeden,“ ví dobře trenérka a učitelka ZŠ Komenského II Zlín Aneta Strachoňová.

Všichni její svěřenci působí na Vršavě, nosí dres ševců. Ani to na rivala ze Slovácka nestačilo. „O to víc mě to mrzí, protože kluci prošli v klubu i mýma rukama,“ dodala Strachoňová.

Třetí skončila ZŠ Slovan Kroměříž. Hanáci to měli bez klíčového hráče Ondřeje Honeše, který dostal neštovice, složité. „Pro kluky to bylo strašně náročné. Tým s ním vyroste asi o padesát procent. Všichni cítí, že on je ten lídr, který dává góly. Družstvo v okrskovém i okresním kole táhl. Bez něj jsme to měli těžší,“ říká trenér mládeže Hanácké Slavie a učitel ZŠ Slovan Kroměříž Ondřej Mrázek.

Zdroj: Libor Kopl

S výkony ani výsledky úplně spokojený nebyl. „Nevím, jestli je to sluníčkem nebo koncem sezony, ale klukům chyběla motivace. Už v okrese to od nás bylo málo. Jiné týmy měly větší drajv. Když jsem viděl souboj Zlína s Uherským Hradištěm, v duelu byly daleko větší emoce, to nám chybělo,“ posteskl si Mrázek.

V kategorii A slavil tým ZŠ Slovenská Zlín. Stejně jako soupeř z Uherského Hradiště získal shodně deset bodů, remíza 5:5 ze vzájemného duelu mu stačila, neboť měl o dvě branky lepší skóre.

„Mám velkou radost hlavně za kluky. Moc jsem si přál, aby se tam dostali, protože i když v celorepublikovém finále neuspějeme, na památku dostanou speciální dresy, které si pak mohou nechat. S některými kluky jsme se tři roky snažili do celostátního finále probojovat, napotřetí se to povedlo,“ těší Tomáše Sedláčka, trenéra FC Zlín U10, jenž zároveň pomáhá i ve škole.

Družstvo ZŠ Slovenská Zlín táhli hlavně mladíci působící na Vršavě, další působí v Jaroslavicích, Přílukách či na Mladcové.

Favorizovaná ZŠ Sportovní z Uherského Hradiště kvůli horšímu skóre skončila druhá a na východ Čech nejede.

„Počítali jsme s tím, že vypravíme jeden autobus a kluci pojedou společně. Věřím, že nám ti mladší budou na dálku fandit, že je nezklameme a přivezeme nejen super výsledek, ale i zážitky, o které se s nimi podělíme,“ uvedl Stojapsal.

Zdroj: Libor Kopl

Součástí úterního krajského finále McDonald’s Cupu byla i autogramiáda fotbalistů ligového Zlína. Chlapcům a dívkám se podepisovali Antonín Fantiš, Tom Slončík, Martin Cedidla a Alexandr Bužek. Čtveřice ševců pak při závěrečném ceremoniálu předávala poháry, medaile a diplomy.

Největší potlesk si vyslechl Milan Alex. Ředitel Základní škole Komenského II ve Zlíně byl u všech pětadvaceti ročníků, letos pořádal krajské finále ale naposledy. Za dlouholetou práci mu poděkovala i Svatava Ságnerová, prezidentka Asociace školních sportovních klubů. „Tento turnaj miluji, budu ho milovat dál,“ řekl na rozloučenou.

Celostátní finále McDonald’s Cupu 2024 se uskuteční na začátku června v Hradci Králové.

Největší fotbalový turnaj pro žáky a žákyně základních škol se letos koná již po pětadvacáté.