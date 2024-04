V semifinále s Brnem ještě neuspěli, souboj o třetí místo ale mladší dorostenci Sparty zvládli skvěle a na letošním Memoriálu Vlastislava Marečka ve Zlíně brali nakonec bronz. Svěřenci trenéra Martina Kumšty ve čtvrtečním souboji o třetí místo přehráli Teplice 4:1.

Dorostenci Sparty obdrželi pohár a medaile | Video: Libor Kopl

„Výsledek je hezký, ale kvalita soupeře nebyla vůbec špatná. Teplice si nezasloužily prohrát takovým rozdílem,“ říká trenér Sparty Martin Kumšta.

„Jak semifinálový zápas s Brnem byl vyrovnaný a porážka pro nás byla krutá, tak s Teplicemi to bylo kruté pro soupeře, který ukázal svoji kvalitu. Nebýt našeho brankáře, tak dostaneme o dva nebo tři góly víc, což by bylo spravedlivé, protože jsme si je zasloužili,“ přidává.

Memoriál Vlastislava Marečka 2023/24

Zápas o 3. místo: AC Sparta Praha - FK Teplice 4:1 (1:0)

Branky: 82. a 83. Samuel Raban, 17. Denis Křemen, 66. Tomáš Jeřábek - 56. Martin Šimek. Rozhodčí: Bělák – Pochylý, Batík. Diváci: 50.

Stoulil ale střelce Teplic deptal skvělými zákroky, inkasoval jenom v 56. minutě, kdy jen překonal Martin Šimek.

Pražané byli v zakončení daleko efektivnější. Do vedení šli gólem Křemena, po změně stran jim vrátil vedení Jeřábek a triumf Sparty zpečetil dvěma přesnými zásahy Raban.

„Do zápasu jsme vstoupili skvěle. Mohli jsme jít do vedení, bohužel jsme neproměnili šance a byli za to potrestaní. Do zápasu jsme se sice vrátili, ale možná nám ke konci došly síly. Škoda, že jsme se trošku položily. Výsledek je pro nás hodně krutý. Z něho se ale poučíme a budeme pracovat dál,“ říká teplický kouč David Haviar.

Porážka v souboji o bronz jej štvala, svěřence ale chválil. „Teď jsme trošku zklamaní, na druhé straně jsem na kluky hrdý, jakým způsobem se na republikového finále dostali,“ vyzdvihuje Haviar.

„Semifinálovou skupinou jsme prošli bez ztráty bodu, všechno jsme vyhráli. I ve Zlíně jsme odehráli dobré zápasy. Se Slavií jsme si to rozdali na férovku, i se Spartou jsme ukázali velkou kvalitu,“ oceňuje teplický kouč.

Zatímco rivalové hrají v kategorii šestnáctiletých druhou nejvyšší soutěž, tepličtí mladíci jsou pouze v divizi, které suverénním způsobem dominují.

I proto jsou na Stínadlech rádi, že v Memoriálu Vlastislava Marečka došli tak daleko.

„Kluci si zaslouží a potřebují hrát těžké zápasy se silnými soupeři. Pro nás je geniální, že jsme se mohli memoriálu zúčastnit. Vidíme, že se kluci dokážou rovnat s kýmkoliv,“ těší Haviara.

Také kouč Sparty vnímá Marečkův memoriál pozitivně. „Je to skvělá soutěž a jedna z prvních velkých akcí pro tuto věkovou kategorii. Kluci přešli z žáků do dorostu, z menších klubů do Sparty. Je to pro ně něco nového. Mají motivaci ukázat se,“ vnímá Kumšta.

Letošní ročník turnaje se odehrál stejným systémem jako v předešlých letech. Do akce se v úvodu zapojilo více než třicet týmů. Šestnáct nejlepších postoupilo do čtyř semifinálových skupin po čtyřech týmech. Vítězové jednotlivých skupin si pak zajistili postup na finálový turnaj, který se letos uskutečnil ve Zlíně.