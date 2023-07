/PETR KOSEČEK/ SK Vlachovice budou v sobotu 15. července slavit 80 let organizované kopané v obci. Předsedou klubu je Marek Coufalík a ten společně se svým štábem již pečlivě připravuje celodenní sportovní i kulturní program.

SK Vlachovice budou v sobotu 15. července slavit 80 let organizované kopané v obci. | Foto: archiv klubu

Najdeme zde mládežnický turnaj, poté se zde představí stará garda FC Zlín a v hlavním utkání nastoupí domácí účastník 1. B třídy proti "Výběru světa". O dalších aktivitách vlachovických fotbalistů či plánovanému propojení se slavičínským fotbalem se můžete více dočíst v našem rozhovoru s Markem Coufalíkem.

Jak probíhají přípravy?

Oslavy 80 let fotbalu ve Vlachovicích jsou pro nás obrovskou událostí, k tomu se samozřejmě vážou i přípravy, které nejsou jednoduché. Snažíme se připravit atraktivní program pro všechny generace. V rámci hlavního programu nás čeká spousta atraktivních sportovních klání všech věkových kategorií. Žije tím celý klub i obec a velmi se na tuto událost těšíme.

Jak velký organizační štáb se na celé akci podílí?

Hlavní organizaci má na starosti výbor klubu, který celou akci zajišťuje. S oslavami se však pojí i spousta další práce. Například, aby i areál byl pro návštěvníky přívětivý. Na organizaci se podílí zejména členové klubu, ale pomáhají nám také aktivní osoby mimo klub. Velmi vstříc nám vychází obec, za což jim patří obrovské poděkování.

Oslavy odstartuje mládežnický turnaj. Které týmy se u Vás představí?

Dopoledne nás čeká turnaj žáků, kde se představí hned 6 okolních družstev. Kromě místních žáků Vlachovic dorazí týmy Brumova, Slavičína, Poteče, Újezda a Valašských Klobouk.

V dalším utkání si zahrají vlachovičtí Internacionálové se starou gardou Zlína. Místní hráči asi budou muset už teď dobře potrénovat?

Od zimy se borci poctivě připravují, chodí společně každý pátek na fotbálky. Největší účast je samozřejmě až na pozápasovém rozboru v hospodě. (smích) Máme registrováno na tento zápas 46 bývalých fotbalistů, kteří hráli ve Vlachovicích. Myslím, že se máme na co těšit.

Vrcholem pak bude zápas domácího týmu hrající I. B třídu s "výběrem světa". Kteří fotbalisté již přislíbili v tomto výběru účast?

Ve výběru světa se představí Messi, Ronaldo, Haaland, Kupčík, Lebánek, Nedavaška…(smích) Kdyby vyšla alespoň půlka z těchto jmen, tak budu spokojen. Bude se jednat o mix bývalých i aktivních fotbalistů v rámci regionu. Oslovili jsme také aktivní regionální prvoligové a druholigové fotbalisty, termín ale bohužel koliduje s termínem generálek na novou sezonu. Konkrétní jména bych prozatím nerad prozrazoval, seznam zveřejníme pár dní před konáním oslav.

Celou akci bude doprovázet i doprovodný program. Na co se mohou příchozí návštěvníci těšit?

Snažili jsme se připravit bohatý doprovodný program, který bude atraktivní pro všechny věkové kategorie. Pro ty nejmenší budou připraveny skákací hrady, řetízkový kolotoč a také různé sportovní aktivity. Pro starší generaci bude atraktivní zejména kulturní vložka v podobě harmonikářů a mohou zavzpomínat na historii klubu, neboť máme připravenou výstavu historických fotografií. Pro střední generaci je pak připravena večerní zábava s kapelou Rocksoar. Samozřejmě bude pro všechny připraveno bohaté občerstvení se spoustou dobrého jídla, dezertů, skvělé kávy, ale hlavně piva.

Vraťme se k uplynulé sezoně. Jak jste spokojeni s třetím místem v I. B třídě?

S třetím místem jsme v konečném důsledku spokojeni, na víc to v minulé sezoně nebylo. I když jsme sehráli s mančafty před námi vyrovnané zápasy, tak Dolní Bečva a Lidečko podávaly během celé sezony daleko stabilnější výkony a díky tomu zaslouženě postupují do I. A třídy.

Z Vaší skupiny postoupily oba první dva celky - Dolní Bečva a Lidečko. Favoritem na postup budete pasování asi vy v nové sezoně?

Naším cílem je hrát v horní části tabulky. Chceme hrát pěkný, atraktivní fotbal pro fanoušky. V loňské sezoně byla tabulka poměrně vyrovnaná, na postup může mířit více mančaftů. Navíc máme v soutěži pět nových týmů, Ludkovice a Lužkovice k nám přešly z jiné skupiny, sestoupila Bylnice a Kelč a postoupila Bynina. Vyloženého favorita na postup tam nevidím. Uvidíme, jak se bude po podzimu situace vyvíjet.

Zakládáte i dorost ve spolupráci s FC TVD Slavičín. Co od tohoto spojení očekáváte?

Chystáme velmi úzkou spolupráci se slavičínským fotbalem. Spolupráce nebude jen o dorostu, ale bude se koncepčně týkat všech mužstev od mladších žáků až po mužský fotbal. Mládežníci budou mít možnost většího herního vytížení. V jednotlivých kategoriích budeme mít dohromady větší počet mužstev, takže hráči budou mít možnost si vyzkoušet i různou úroveň soutěží.

Jsme teprve na začátku spolupráce. Vzhledem k populační křivce a daleko větším možnostem aktivit pro děti se jedná o nevyhnutelný krok, aby se nám dařilo dělat fotbal na dobré úrovni. Uvidíme, jakým směrem se bude v budoucnu fotbal vyvíjet, každopádně se budeme snažit co nejvíce dětí přiblížit ke sportu.

Zvelebuje i vlachovický sportovní areál. Máte do budoucnosti další plány, jak vylepšit prostory pro hráče i fotbalové fanoušky?

Je to velmi aktuální téma, kterým se zabýváme již delší dobu. Podařilo se nám zrealizovat menší úpravy v rámci areálu i zázemí tak, aby byl areál přívětivější pro hráče i návštěvníky. Areál máme na velmi pěkné úrovni. Horší je to se zázemím kabin, které bude v průběhu dalších let vyžadovat větší investice. Podoba zázemí kabin i areálu je pro nás prioritou. Věříme, že se nám podaří získat na rozsáhlejší rekonstrukci finanční zdroje z dotačních titulů.

Jak se těšíte na nadcházející oslavy 80 let fotbalu ve Vlachovicích? A na co byste všechny pozval…

Já se hlavně těším až bude po oslavách a odpadnou stresy s přípravami (smích). Na oslavy se těším velmi, každé takové výročí se musí pořádně oslavit. 80 let je pro mě až nepředstavitelně dlouhá doba, přece jen je to 3x více než kolik je mi let. Fotbal je něco, co spojuje již několik generací mezi sebou. Všechny bych pak pozval na pěkně strávený den s přáteli a známými.

Celodenní atraktivní program:

8:00 - 12:30 Fotbalový turnaj mládeže

13:30 Slavnostní zahájení

15:00 - 16:00 Stará garda Vlachovic vs. Stará garda Zlína

16:00 - 17:00 Ukázkový trénink benjamínků

17:00 - 18:00 SK Vlachovice A tým vs. Výběr Světa

20:00 - 03:00 Večerní zábava s kapelou Rocksoar

Doprovodný program:

1/ Atrakce pro děti (Skákací hrad, řetízkový kolotoč)

2/ Pojízdná kavárna U Nás

3/ Bohaté občerstvení

4/ Výstava historických fotografií

5/ Fotbalové atrakce

6/ Kulturní program během celého odpoledne (DJ, Harmonikáři)

Vstupné do 17 hodin dobrovolné, od 17 hodin za 100 Kč.