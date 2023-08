Odčinili předcházející nezdary, po rozpačitém vstupu do sezony se konečně chytili. Fotbalisté Zborovic zvládli čtvrteční dohrávku 1. kola, na Mladcové zvítězili 3:1 a slaví první výhru v letošním ročníku krajské I. A třídy skupiny B.

Fotbalisté Mladcové podlehli Zborovicím 1:3 | Video: Jan Zahnaš

„Výhru jsme si hlavně za výkon ve druhém poločase zasloužili,“ je přesvědčený hrající trenér Pilany Martin Hanus. „I když úvodní část od nás byla i přes rychlou vedoucí branku rozháraná, po změně stran jsme i díky změnám v sestavě hráli daleko lépe. Soupeře jsme ve druhé půli do žádné velké šance nepustili, sami jsme pak mohli dát i více gólů. Škoda, že jsme vedení nepojistili dřív, i tak jsme měli utkání pod kontrolou,“ míní Hanus.

Favoritovi, který byl až na Kušníra kompletní, pomohl k prvnímu letošnímu triumfu i Milan Mareček. Čtyřiadvacetiletý obránce přišel do Zborovic v týdnu z divizních Skaštic, ve čtvrtek si odbyl premiéru v novém klubu a rozhodně nezklamal.

I. A třída sk. B, dohrávka 1. kola -

FK MLADCOVÁ – TJ PILANA ZBOROVICE 1:3 (1:2)

Branky: 6. Tomáš Haloda - 4. a 35. Ondřej Slaměník, 85. Jan Krejčíř. Rozhodčí: Martinák -Vičánek, Podhajský. Diváci: 102.

„Pochází z Kojetína, takže do Měrovic, kde hrajeme své domácí zápasy, to má kousek. Navíc kamarádí s Tomášem Jurou a Michalem Baranem. Ve Skašticích moc prostoru nedostával, spíš hrával okresní přebor za béčko. Měl zájem jít k nám, tak jsme se domluvili,“ líčí Hanus.

Novou posilu poslal do hry až ve druhém poločase, aby pomohl zlepšit hostující defenzivu. Tento záměr hostujícímu kouči vyšel. „Hrál levého beka, kde mu to sedí nejvíc. Naopak Bejdáka jsem přesunul doprava, kde se cítí lépe. Jsem rád, že nám to fungovalo,“ pochvaloval si Hanus.

V první půli ale měli Zborovičtí vzadu velké problémy, Mladcová se po jednoduchých akcích dostávala za hostující obranu, neustále hrozila.

„Kluci odehráli nejlepší poločas pod mým vedením,“ upozorňuje domácí kouč Jan Somberg. „Vytvořili jsme si spoustu šancí, kdybychom vedli 5:1, nikdo by se nedivil. Bohužel klukům v zakončení scházely zkušenosti. Nejsou to profesionálové, s šancemi nenakládali dobře. Na druhé straně soupeř nám dal ze dvou střel dva góly,“ popisuje Somberg.

Z výsledku po prvním poločase byl velmi zklamaný. Podle něj nekorespondoval s děním na trávníku.

Pilana šla do vedení hned ve 4. minutě, kdy otevřel skóre Slaměník. Soupeř ale výsledek rychle srovnal. Trefil se Tomáš Haloda. Další šance Mladcová neproměnila, do vedení tak šli znovu hosté. Podruhé v utkání se prosadil Slaměník.

„Bohužel rychlá branka nás uchlácholila, i tak tam byly pasáže, kdy jsme hráli dobře a měli navrch. Pak ale přišla hluchá desetiminutovka a bylo to od nás špatné. Soupeři jsme šance nabízeli vlastními chybami,“ posteskl si Hanus.

Favoritovi pomohlo až přeskupení řad, jiné bránění. „Ve druhé půli jsme začali hrát trochu jinak. Byli jsme v bloku a soupeř najednou nevěděl, co má hrát, protože dlouhé balony jsme sbírali a domácí neměli prostor se tam už dostat,“ líčí Hanus.

Zborovice se za stavu 2:1 nikam netlačily. Hrály chytře zezadu a čekaly na chyby soupeře. Uklidňující třetí branku ovšem přidaly až v závěru, na konečných 3:1 upravil Krejčíř.

„Druhý poločas už od nás nebyl takový. Soupeř se zatáhl, my byli v křeči. I tak jsme si minimálně bod za svůj výkon zasloužili,“ míní Somberg.

Svěřence i přes porážku chválil. „Klukům patří velký dík za to, jak k utkání přistoupili a jak ho odehráli. Soupeř má v sestavě zkušené hráče, kteří prošli vyššími soutěžemi, ale rozdíl nebyl patrný. O to víc nás výsledek mrzí,“ přiznává Somberg.

„Kdyby nás hosté přehráli a my prohráli 0:3, byl bych zticha, ale takhle mě porážka strašně mrzí,“ dodal smutně.

Fotbalisté Mladcové se pokusí domácí zaváhání odčinit v neděli v Koryčanech. Zborovice hrají v Dolním Němčí.