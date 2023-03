Mladí fotbalisté Zlína nebodovali ani ve druhém jarním venkovním zápase. Po Plzni odjeli s prázdnou z Prahy, na umělé trávě v Horních Počernicích sahali proti favorizované Slavii po bodu, nakonec je srazila proměněná penalta domácího Samuel Pikolona v 88. minutě.

Starší dorostenci Zlína (bílé dresy) podlehli pražské Slavii 0:1. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Devatenáctka ševců už reagovat nedokázala a po dalším nezdaru klesla v neúplné tabulce I. Celostátní ligy staršího dorostu na jedenácté místo.

„Výsledek mě mrzí, protože bod by byl pro nás velká vzpruha do další práce. Kluci poctivě pracovali a předvedli diametrálně odlišný výkon od toho, jakým se prezentovali před dvěma týdny v Plzni. Zápas jsme zvládli fyzicky i soubojově, dobře nám fungovala defenziva, jenom směrem dopředu jsme neprokázali až takovou kvalitu a rychlé brejky jsme neřešili optimálně. Vzhledem k tomu, že však máme na jaře hodně obměněný kádr, musíme být trpěliví a postupně pracovat na odstraňování nedostatků,“ uvedl na klubovém webu zlínský trenér Jaroslav Matějíček.

Devatenáctka ševců se oproti jarní premiéře v Plzni výrazně zlepšila. Sešívaní sice měli více ze hry a vytvářeli si i šance, nicméně zlínská obrana v čele s brankářem Marečkem pracovala spolehlivě a veškeré nebezpečí dokázala odvracet.

Žlutomodří se navíc snažili využívat rychlých kontrů a zaměstnávat obranu Pražanů, nicméně žádné ze slibných přečíslení nedokázali dohrát až do gólové tečky. Rozhodnutí padlo v závěru, kdy po jednom ze soubojů v hostující šestnáctce kopala Slavia penaltu, kterou Pikolon proměnil.

Sedmnáctka ševců držela v 17. kole nejvyšších domácích dorostenecké soutěže s Pražany krok pouze v první půli, pak už se hrálo podle sešívaných not. Domácí zvítězili 6:0.

„Ukázala se velká kvalita na straně soupeře. Slavia byla silnější na míči, dostala se do herní pohody a zbytek zápasu si bezpečně pohlídala. Na naší straně je pozitivem zapojení mladých hráčů z nižší kategorie, které jsme v tomto zápase kvůli zranění či posunům našich kluků do vyšších kategorií zapojili do hry,“ uvedl asistent zlínského trenéra Aleš Hellebrand.

Hosté přitom v prvním poločase favorizovaného soupeře drželi dlouho na uzdě a inkasovali teprve chvíli před odchodem do kabin.

„Kluci předvedli pracovitý výkon. Slavia sice měla více ze hry a dostávala se i do zakončení, kromě jedné situace jsme ale dokázali zbytek vyřešit,“ pochvaloval si Hellebrand.

Po změně stran už však sešívaní na trávníku kralovali a svoji převahu vyjádřili dalšími brankami.

Dorostenci Zlína další zápas sehrají již ve středu, kdy na Vršavě v dohrávaných duelech hostí brněnskou Zbrojovku. V sobotu pak žlutomodří přivítají Duklu Praha.

1. Celostátní liga dorostu, 17. kolo -

SK SLAVIA PRAHA U19 – FC ZLÍN U19 1:0 (0:0)

Branka: 88. Samuel Pikolon z penalty. Rozhodčí: Ulrich - Vojáček, Štípek. Diváci: 50.

Zlín U19: Mareček – Hvozdenský, Hönig, Maleňák (69. Navrátil), Branecký, Ovesný (89. Zábojník), Ondroušek (46. Petruta), Švach, Průcha, Grygera, Slouk.



SK SLAVIA PRAHA U17 – FC ZLÍN U17 6:0 (1:0)

Branky: 45., 54. a 84. J. Lacko , 47. Zelingr, 49. Naskos, 82. Boledovič. Rozhodčí: Vojáček - Ulrich, Štípek. Diváci: 50.

Zlín U17: Husták – Vörös, Hubáček (71. Hellebrand T.), Nevěřil, Hellebrand F. (54. Hošťálek), Dorňák, Hodulák (54. Pastyřík), Štefan, Tesař, Ševčík (71. Kroča), Tomaštík.