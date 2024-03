Potvrdili cennou domácí remízu se Spartou, dobrý vstup do jara a na jihu Čech vyrazili za záchranou I. Celostátní ligy dorostu. Fotbalisté Zlína v Českých Budějovicích zvítězili 2:1 a odskočili poslednímu Slovácku na sedm bodů.

Starším dorostencům Zlína se vstup do jarní části sezony vydařil. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Mladí ševci otočili sobotní duel dvěma góly v závěrečných deseti minutách. Na vedoucí trefu domácího Zevla nejprve odpověděl Dorňák, obrat završil v poslední minutě Branecký.

„Za vítězstvím jsme si šli více než domácí. Klukům patří respekt a pochvala za to, jakým způsobem utkání zvládli. Ani za nepříznivého stavu nevěšeli hlavy a výsledek otočili. Moc si toho cením,“ uvedl zlínský trenér Jaroslav Matějíček.

Jeho tým na rozdíl od dohrávky se Spartou tentokrát zachytil začátek a hned v úvodní pětiminutovce si vytvořil několik příležitostí, do vedení ale nešel.

V zakončení neuspěli Štefan, Branecký ani Ondroušek.

Postupem času se do hry dostávaly také České Budějovice, nicméně výraznější šance se ani na jedné straně neurodily. „V poli jsme odehráli slušnou partii. Dařilo se nám po křídlech chodit rychle nahoru, ale chyběla nám přesnější realizace ve finální fázi. Naopak vzadu jsme byli pozorní a domácí útoky ze středu hřiště se nám dařilo zachytávat,“ říká Matějíček.

Ve druhé půli si mladí ševci udržovali herní převahu a tlačili se za vedoucím gólem, jenomže udeřilo na druhé straně.

Žlutomodří nedohráli obrannou standardní situaci a domácí Zevl po hodině hry prostřelil chumel hráčů před sebou. Hosté ovšem nesložili zbraně, pokračovali v aktivním výkonu a zaslouženě srovnali. Přesně k tyči z hranice šestnáctky pálil Dorňák.

V těchto fázích se hrálo téměř výhradně na polovině Jihočechů. Moravanům remíza nestačila, hnali se dál za výhrou, kterou jim v poslední minutě vystřelil z úhlu Branecký. Ihned po rozehrávce ukončil rozhodčí zápas.

Mladší dorostenci Zlína brali díky penaltě bod

Také mladší dorostenci Zlína předvedli na jihu Čech sympatický výkon, stačil jim ale pouze na bod. Hosté se trápili v koncovce, remízu 1:1 zachránil Jeřábek z penalty.

„Herně můžeme být spokojení, protože v obou poločasech jsme měli více ze hry a zejména v první půli jsme si dokázali vypracovat opravdu stoprocentní šance. Dvakrát jsme šli sami na gólmana, jednou jsme netrefili prázdnou bránu a byly tam i další slibné střelecké příležitosti,“ líčí zlínský trenér Jan Krhutek, jehož celek inkasoval po přímém kopu Bohar.

„V podstatě to bylo to jediné, z čeho nám domácí opravdu zahrozili. Kromě standardních situací jsme je do ničeho nepouštěli. Ve druhé půli už jsme ale tolik nebezpeční nebyli ani my. Řadu střel nám soupeř zablokoval, anebo nám chyběla větší přesnost v předfinální fázi. Do zahuštěné obrany jsme se prosazovali čím dál hůř,“ uvedl Krhutek.

Nakonec ale byli žlutomodří za svoji snahu právem odměněni. Díky aktivnímu napadání vystihli rozehrávku domácího gólmana, ten zatáhl za záchrannou brzdu a nařízenou penaltu proměnil Jeřábek.

„I když jsme pak chtěli výsledek otočit a zůstávali jsme aktivní, další vyloženou šanci jsme si už nevypracovali. O to více nás mrzí neproměněné příležitosti z první půle. Nicméně za odmakaný zápas i herní aktivitu kluky chválím,“ dodal Krhutek.