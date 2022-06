„Dost mě to bolelo, ale šikovný trenér to skvěle zafixoval a já jsem mohl odehrát skoro celý zápas,“ raduje se.

Z gólů a hlavně výhry měl obrovskou radost. „Je pro mě velká čest pomoct mému týmu zůstat v krajské soutěži. Hlavně děkuji trenérovi, že mi dal důvěru a šanci se ukázat v tomto důležitém zápase,“ vyznává se.

Sedmnáctiletý mladík se stal nečekaným hrdinou Příluk, které se až do neděle strachovaly o udržení v nejnižší krajské soutěži.

„Chlapi z týmu mi děkovali za tyto dva důležité góly. I rodiče jsou na mě hrdí. Takovéto příjemné pocity si každý jistě rád užívá,“ říká.

Zlínský rodák, který dětství prožil v centru Baťova města a poslední dva roky přechodně bydlí na Příluku, za muže nastupuje pravidelně. Za áčko ale hrál teprve podruhé, předtím spíše vypomáhal rezervnímu týmu.

„Jelikož přechod z dorostu k mužům je postupný, žádný velký rozdíl nepociťuji. Samozřejmě je to jiný fotbal. Muži mají rychlejší a promyšlenější hru,“ zjišťuje.

Taky si musí zvyknout na nové spoluhráče. S kluky z dorostu je už sehraný, zná se s nimi, kdežto v mužích je pro něj všechno nové a musí se teprve sžít s kolektivem, zapadnout do party. „Postupně zjišťuji, jak na koho hrát a spoléhat při hře,“ usmívá se.

I. B třída - sk. A: Prostřední Bečva slaví postup, Příluky záchranu

Klimeš rozhodně není typickým střelcem. Díky své hyperaktivitě a tomu, že se dříve věnoval různým sportům, patří od dětství mezi univerzály, hrát může kdekoliv v poli.

Velkou část dosavadní kariéry prožil na Vršavě, kde nosil dres Fastavu Zlín. Konec ve vyhlášené akademii jej už přebolel, nad návratem nepřemýšlí.

„Trenérům Fastavu vděčím za dovednosti, které teď prosazuji při hře. To, že už za ně nehraji, mě mrzelo hlavně dřív. Teď to beru jako skutečnost. Na Příluku jsem spokojený. Jsme dobrá parta, což je v kolektivních sportech to hlavní,“ vnímá mladík, který momentálně dokončuje tříleté studium na škole ve Valašském Meziříčí, bude z něj elektrikář.

Fotbalové vzory nemá, obdivuje spoustu špičkových fotbalistů. Fandí ligovému Zlínu, sám má ale namířeno spíše do klece.

Své sportovní aktivity totiž aktuálně zaměřuje na trénink MMA. Chce se přiblížit svému oblíbenci Dustinu Poirierovi. „Chtěl bych se dostat daleko,“ přiznává.

Po konci ve Fastavu o kariéře ligového fotbalisty dávno nesní, kopanou hraje pro zábavu. „Už brzy budu pracovat a sám jsem zvědavý, jak dokážu skloubit pracovní a fotbalové aktivity,“ přemítá. „Ale chtěl bych si zachovat dobrou partu s fotbalem i v dospělosti,“ pokračuje.

V létě zahálet rozhodně nebude. Chce absolvovat tréninky ve fotbale i MMA. S kamarády se chystá na vodu a taky má před sebou cyklo vandr. „Takže prázdniny budou zase nabité spoustou skvělých zážitků,“ těší se.