Velkého úspěchu dosáhli žáci ze Základní a mateřské školy Veselá, kteří pod vedením bývalého ligového fotbalisty a současného místostarosty obce Tomáše Dujky bez porážky ovládli krajské finále McDonald’s Cup v nově vytvořené kategorii malotřídek a těší se do Uherského Hradiště, kde se uskuteční republikové finále.

McDonald’s Cup 2023, krajské finále Zlín | Video: Libor Kopl

„Po okresním kole ve Všemině kluci tajně doufali, že by mohli něco ukázat, předvést i v Brně, kam se kvalifikovali. Byla to pro ně zajímavá konfrontace, velký zážitek. Krajské finále dopadlo nad očekávání. Samozřejmě všichni jsme ve skrytu duše doufali v postup. Kvůli dětem jsem moc rád, že se jejich přání stalo realitou a oni si zahrají na stadionu ligového Slovácka v Uherském Hradišti. Nejen kvůli organizaci to pro ně bude největší zážitek dosavadní kariéry,“ říká Tomáš Dujka.

Žáci Veselé nejprve v tréninkovém centru Zbrojovky Brno, kde se utkaly nejlepší týmy Zlínského a Jihomoravského kraje v kategorii malotřídek, ovládli svoji základní skupinu.

Postupně přehráli Ořechov, Žeranovice a Huštěnovice, do semifinále šli z prvního místa.

Celku od Zlína se dařilo i v bojích o medaile. Nejprve v důležité bitvě přehrál Nenkovice 4:2 a ve finále pak porazil Dražovice 5:3. Radost po triumfu i postupu byla obrovská.

„Je to i nějaká zviditelnění naší obce, o které se dozvěděli nejen v Brně. Vždyť v kategorii malotřídek se přihlásilo kolem dvouset škol a my se dostali mezi osm nejlepších, což je obrovský úspěch,“ vnímá Dujka.

Bývalý hráč Zlína, Opavy či Jihlavy je hlavně rád, že děti z malotřídek vůbec mohly na McDonald’s Cupu letos hrát. „Jsem rád, že se někdo zamyslel a tuto kategorii zavedl. Je totiž velký rozdíl, když proti sobě nastupují žáci z druhé, třetí či páté třídy, hlavně malotřídky většinou nemají družstvo ani z koho poskládat,“ upozorňuje Dujka.

McDonald’s Cup 2023: na Svátek fotbalu se těší Kroměříž a Velké Karlovice

„Nám to letos vyšlo, protože tři čtvrtiny kluků z týmu jsou páťáci, což byla výhoda. Uvidíme, co bude příští rok, jak bude škola schopná družstvo poskládat,“ pokračuje.

Podle Dujky má na úspěchu Veselé kromě šikovných hráčů největší zásluhu oddíloví trenéři Tomáš Křižka a Miroslav Čoček. „S kluky pracují každý týden. Věnují jim spoustu času,“ vyzdvihuje.

Mladým fotbalistům Veselé pogratuloval k postupu a úspěchu také talentovaný brněnský záložník Michal Ševčík. Jedna z hvězd FORTUNA:LIGY se nekončícímu davu zájemců fotil a podepisoval dobrou hodinu.

Podívejte se: fotbalisté Zlína dorazili na krajské finále McDonald’s Cupu

„My to bohužel nestihli, protože jsme zrovna hráli. Ale pocity z akce máme skvělé, nejvíc jsme si užili, když jsme vyhráli," shodli se Marek Burian a Richard Křižka z vítězného celku malotřídek z Veselé.

Vítězové ve všech kategoriích se mohou těšit na republikové finále McDonald´s Cupu, které se bude pod názvem Svátek fotbalu konat 29. a 30. května na stadionu Slovácka v Uherském Hradišti.

McDonald’s Cup 2023, krajské finále Brno, kategorie Malotřídek

Skupina A (Zlínsko): 1. ZŠ a MŠ Veselá (3 0 0 – 21:1 – 9 bodů), 2. ZŠ a MŠ Žeranovice (1 1 1 – 7:8 – 4 body), 3. ZŠ a MŠ Huštěnovice (1 1 1 – 3:7 – 4 body), 4. ZŠ a MŠ Ořechov (0 0 3 – 1:16 – 0 bodů)

Semifinále: ZŠ a MŠ Veselá - ZŠ a MŠ Nenkovice 4:2, ZŠ a MŠ Dražovice - ZŠ a MŠ Žeranovice 3:0

O 7. místo: ZŠ a MŠ Ořechov – ZŠ a MŠ Katov 1:1, 4:5 na penalty

O 5. místo: ZŠ a MŠ Hrabětice - ZŠ a MŠ Huštěnovice 2:2, 2:3 na penalty

O 3. místo: ZŠ a MŠ Nenkovice - ZŠ a MŠ Žeranovice 4:3

Finále: ZŠ a MŠ Veselá - ZŠ a MŠ Dražovice 5:2

Nejlepší střelec: Jakub Škaroupka (ZŠ a MŠ Nenkovice)

Nejrychlejší gól: Marek Burian (ZŠ a MŠ Veselá)