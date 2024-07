I zde si uvědomují, že čas na přípravu je krátký. „A kluci dostali tréninkové plány, aby došli do přípravy rozhýbaní, rozběhaní a mohli jsme hned pracovat jen s míčem. Již v úterý 16. července hrajeme přátelák s Baťovem (v 18.00 na Baťově) a v sobotu 20. 7. se Zlínem U18 (na Vršavě v 10.00). Jako generálku bereme pohárové utkání poslední červencovou neděli s vítězem duelu Rožnov/Vel. Karlovice,“ upřesnil Klimt.

„Jako již tradičně o prázdninách se nějaká omluvenka na úvod objeví. Do přípravy počítáme se dvěma brankáři, 16 hráči včetně snad již uzdravených marodů z jara. Dále se k nám zapojí i tři šikovní dorostenci,“ hlásí Michal Klimt, vedoucí týmu a předseda FC Slušovice.

Mužstvo i realizační tým zůstává pro nadcházející ročník stejný. „Na dvoutýdenní zkoušku odešel do Vsetína Adam Bednařík. Naopak jsme posílili brankářský post, kdy z Brumova přichází Robin Důbrava , který zde bydlí. Dále máme zájem o dva hráče, kteří hráli za mládež ve Zlíně a uvidíme jak se adaptují na mužskou kopanou. Pak máme zájem ještě o jednoho nadstandardního hráče z I. B třídy,“ přiznal šéf kopané na Slušovicku. „Jako každý rok se pokusíme adaptovat do A týmu naše mladé odchovance.“

Zda snažení týmu Jana Bořuty bude stačit na medailové příčky, napoví už vstup do sezony. „Rádi bychom jej zachytili, neboť loni nám utekl a nevyšel. Kádr zůstává delší dobu pospolu, tudíž víme, co od koho očekávat. Chceme se pohybovat po podzimu do třetího místa a pak se uvidí. Ambice máme také v krajském poháru, už bychom konečně chtěli zvednout nad naši hlavu ušatý pohár,“ usmívá se Klimt. „Tato sezona bude zřejmě velmi vyrovnaná a tudíž zajímavá. Mezi hlavní favority vidím Hrachovec, Hluk, uvidíme, s čím přijde rezerva Kroměříže.“

Při pohledu na rozlosování se ve Slušovicích smějí. „Již třetí rok za sebou začínáme proti Brumovu, tentokrát ale budeme hrát doma. Nebude to jednoduché, protože mají nového trenéra. Naše posila Robin Důbrava snad vypíše něco za výhru,“ dodal s úsměvem Michal Klimt.