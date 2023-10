Příznivci ženského fotbalu pozor! O víkendu se bude hrát zajímavé krajské derby. V něm se v neděli 15. října v 6. kole Moravskoslezské ligy žen Zlín střetne s Uherským Brodem. Zápas na hřišti na Vršavě má výkop v patnáct hodin.

Fotbalistky Zlína se v 6. kole Moravskoslezské ligy žen utkají na Vršavě s Uherským Brodem. | Foto: Pavel Sklenář

,,V prvním letošním podzimním utkání jsme v Uherském Brodě vyhráli hladce 11:4. Proto si na tým ze Slovácka věříme. Ale víme, že každý zápas je jiný. Soupeřky určitě nepodceníme. V neděli to bude rozhodně těžší zápas než ten na začátku září na uherskobrodském Orelském stadionu, navíc ženy Uherského Brodu nově vede trenér Karel Dolina, který většinu našich holek dobře zná z doby, kdy je trénoval, a určitě svůj tým patřičně vyhecuje,“ slibuje vedoucí zlínského družstva Pavel Sklenář.

Ten zná recept, jak uherskobrodský celek překonat.

,,Taktiku postavíme na kolektivní technické kombinační hře a tím bychom měli získat převahu uprostřed pole. Důležité rovněž bude, abychom proměňovali šance. Hráčky také zvýší pozornost na nejlepší střelkyni Uherského Brodu Kristýnu Psotkovou. Osobní obranu na ni ale určitě nechystáme,“ tvrdí Sklenář.

,,Domácí jsou v utkání favoritem. My jim ale nedáme nic zadarmo,“ plánuje trenér Uherského Brodu Karel Dolina.

Ten si uvědomuje, že tým Zlína má fotbalovou kvalitu.

,,V sestavě celku z krajského města je několik hráček, které hrály za FC Slovácko. Zlínské družstvo je sehrané a střílí hodně branek. Ofenzívu domácích ale budeme eliminovat naší velkou zbraní a to bojovností,“ ví, co by mohlo na lídra soutěže platit Dolina.