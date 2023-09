Na Vršavě slavil rival. Derby mladých fotbalistů Zlína a sousedního Slovácka v Moravskoslezské žákovské lize patřilo hostům z Uherského Hradiště, kteří domácí ševce porazili 4:1 a 6:1 a na půdě soupeře si vychutnali sladký triumf.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) v 6. kole Moravskoslezské žákovské ligy prohráli na Vršavě se Slováckem 1:4. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Výhra v derby je vždycky povinností. Pro nás je to nejdůležitější zápas sezony. Jsem rád, že jsme ho výsledkově zvládli,“ radoval se trenér Slovácka Tomáš Ficek.

Moravskoslezská žákovská liga, 6. kolo -

U15: FC ZLÍN - FC SLOVÁCKO 1:4 (0:2)

Branky: 48. Jakub Truhlář – 66. a 79. Michal Černoch, 6. Matěj Tkáč vlastní, 34. Adam Kaštánek. Rozhodčí: Zapletal – Podhajský, Šošolík. Diváci: 50.

U14: FC ZLÍN - FC SLOVÁCKO 1:6 (0:3)

Branky: 56. Václav Ihaz – 22. Matěj Vojáček, 31. David Brůžek, 40. Patrik Vaněk, 48. Marián Ráček, 56. Tobiáš Michalčík, 70. Štěpán Vagdal. Rozhodčí: Podhajský - Zapletal, Šošolík. Diváci: 54.

Jeho týmu v derby pomohl vlastní gól zlínského Tkáče v úvodu střetnutí. Slovácko pak v závěru první půle soupeři odskočilo na 2:0. A i když domácí Truhlář po změně stran výsledek snížil, zbytek utkání patřil celku z Uherského Hradiště, který si po dvou brankách Černocha odvezl domů všechny body.

„Bylo to klasické derby, ve kterém převládala bojovnost, snaha vyhrát. My jsme byli tým, který si šel za vítězstvím víc. Dali jsme čtyři góly. Soupeř si hlavně na začátku vytvořil nějaké příležitosti, ty však neproměnil. Náš výkon v zápase postupně gradoval,“ zhodnotil duel Ficek.

Mladí ševci doplatili hlavně na chyby v defenzivní činnosti, za které zaplatili inkasovanými góly. „Za nepříznivého stavu už kluci neměli psychické síly, aby utkání zvládli otočit,“ posteskl si trenér Zlína Milan Hanko.

Podle zkušeného kouče byl na Vršavě k vidění vyrovnaný zápas. „Oba týmy si vypracovaly nějaké možnosti ke skórování, bohužel naše koncovka nyní není úplně ideální. Za stavu 0:2 kluci znervózněli. Sice ještě dokázali snížit, ale závěr už patřil hostům,“ přiznává Hanko.

Mladí ševci tak v žákovské lize dál čekají na první letošní body, v neúplné tabulce jsou po čtyřech odehraných duelech poslední.

Posila Zlína je podruhé v Česku. Zná Čecha, Rosického a taky kamaráda Ostráka

„Doufám, že se to brzy otočí a výsledky budou daleko lepší,“ přeje si nejen Hanko, který v úvodu sezony postrádá důležité hráče. „Bohužel nám vypadli kluci, kteří patří do základní sestavy,“ mrzí kouče Zlína.

Slovácku nyní patří osmá příčka.

Celek z Uherského Hradiště je na tom daleko lépe v kategorii U14, po jasné výhře v derby 6:1 bez ztráty bodu a se skóre 36:1 vládne své soutěži. Mladí ševci jsou devátí.

Letošní sezona v Moravskoslezské žákovské lize je specifická v tom, že se z ní poprvé sestupuje, takže utkání mají jiný náboj. „Změna je obrovská. Fotbal se vytrácí, pláče,“ přitakává Ficek. „Místo toho, abychom v kategorii U15 rozvíjeli hráče, řeší se hlavně výsledky, body. Za mě je to špatně,“ pokračuje.

„Některé týmy, co od začátku sezony hrají o záchranu, to k nám přijedou jenom odbránit, odkopat. Pro některé jsou body a výsledky to hlavní. My to zase až tak nevnímáme. Pro nás je pořád prioritní rozvoj hráčů, byť chápu, že i v žácích musí nějaké výsledky být,“ dodává Ficek.