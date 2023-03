Tři sta natěšených diváků branku nevidělo. Fotbalisté Malenovic při jarní premiéře v krajské I. B třídě skupiny C doma pouze remizovali se sousední Lhotou 0:0.

Neuznaný gól fotbalistů Malenovic v derby se sousední Lhotou. | Video: Jan Zahnaš

Nerozhodný výsledek brali hosté, které poprvé v soutěžním zápase vedl nový kouč Radomír Šohajek.

Nejlepší fotbalová adresa ve Zlínském kraji? Přehled nominací do soutěže

„Já jsem se startem do jara, který bývá vždycky důležitý, spokojený. Hlavně jsem rád, že kluci plnili to, co jsme řekli. K jejich nasazení a bojovnosti nemám žádné výhrady,“ uvedl nástupce Stanislava Vávry ve funkci.

I. B třída sk. C, 15. kolo -

FC MALENOVICE – FK LHOTA 0:0. Rozhodčí: Fojtů. Diváci: 300.

Zato domácí trenér Leoš Válek, který do Malenovic přišel právě ze sousední Lhoty, byl z remízy zklamaný.

„Strašně moc jsem chtěl derby vyhrát. Kluky ze Lhoty znám. Věřil jsem, že proti nim uspějeme, bohužel to nevyšlo,“ povzdechl si.

Nadprůměrná divácká kulisa viděla hlavně boj. „Bylo to typické derby dvou sousedních mančaftů, které se znají. Malenovice měly možná více tutovějších šancí, ale i my jsme několikrát zahrozili. Celkově bylo utkání poměrně vyrovnané,“ uvedl Šohajek.

Soupeř doplatil na zranění útočníka Bartka při rozcvičce. „Vrátil se z nemocnice, má výron v kotníku,“ hlásil Válek.

Malenovičtí i bez důležitého forvarda v prvním poločase více drželi balon na svých kopačkách, tlačili se do šancí. V 10. minutě mohli jít do vedení. Páleníček udělal dlouhou kličku brankáři, ale mířil vedle. Pak sice domácí dostali míč do sítě, ale rozhodčí Fojtů odpískal útočný faul na gólmana (viz video).

I. B třída sk. C: Derby Malenovic se Lhotou skončilo 0:0, gól nedal ani Ořechov

„Neproměnili jsme i další šance. Lhota tam měla jeden závar, který vyřešil gólman Juráň,“ uvedl Válek.

Hosté ve druhé půli hru vyrovnali, extra příležitosti si ale nevypracovali. Lhota ke konci převzala iniciativu, Malenovice se zbytkem utkání spíše protrápily. „Na konci nám to nešlo a utkání jsme dohráli v křeči,“ dodal Válek.

Šohajek, který se k fotbalu vrátil po více než deseti letech, tak bral při své třaskavé premiéře bod. Jedenáctá Lhota se dotáhla v tabulce na desáté Polešovice i deváté Zdounky, Malenovice díky lepšímu skóre zůstaly třetí.