Svěřenci trenéra Jaroslava Matějíčka po opatrnějším úvodu získali rychleji herní jistotu a umělé trávě dominovali. Nerozhodil je ani silný vítr, mladí ševci svoji převahu do přestávky vyjádřili třemi brankami. „V první půli se nám dařilo předvádět to, co jsme si řekli. Kluci odvedli slušný výkon a prosadili jsme se také střelecky,“ těšilo zlínského trenéra Jaroslava Matějíčka.

Přípravný fotbal -

FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA U19 – FC ZLÍN U19 4:5 (0:3)

Branky Zlína: Zábojník, Maleňák, Ovesný, Švach, Ondroušek.

FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA U17 – FC ZLÍN U17 4:2 (3:0)

Branky Zlína: Soboliev 2.

V poločase ale sestavu prostřídal a po změně stran se nestačil divit. Zlíňané v 60. minutě prohrávali 3:4. Z tvrdých direktů se ale dokázali otřepat.

Pět minut před koncem výsledek srovnali a v úplném závěru strhli vedení zpět na svoji stranu.

„To je sice pozitivní, zároveň to je ale jediný klad druhého poločasu. Jinak jsem s přístupem hrubě nespokojený. Toto se nám nemůže stávat ani v přípravě,“ zlobil se Matějíček.

Jeho kolegové ze sedmnáctky řešili podobné trable hned v první půli. Žlutomodří neproměnili dvě velké šance ke skórování a nechali hrát domácí, kteří toho využili a třemi góly nakročili k vítězství.

„Soupeř byl lepší, zaslouženě vedl a využil výhody silného větru v zádech. Nám se kromě úvodu příliš nedařilo,“ uznal zlínský trenér Radek Matulík.

Druhá půle už ale patřila Moravanům. Soboliev se dvakrát dobře zorientoval ve vápně a mladí ševci sahali po vyrovnání. Nakonec však v závěru nepohlídali jednu z ojedinělých akcí domácích a domů se vraceli s prázdnou.

„V každém poločase se podstatně více dařilo tomu týmu, který hrál s výhodou větru. Pro nás to platilo po změně stran. Celkově to byla dobrá příprava se snahou o kombinační fotbal z obou stran. Soupeř byl ale přece jen o něco lepší a vyhrál zaslouženě,“ dodal Matulík.