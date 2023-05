FOTOGALERIE/ Fotbalové Slušovice (krajský přebor) se při postupu do finále poháru KFS pořádně zapotily. Na hřišti Březnice (I. B třída) uspěly až díky úspěšnému pokutovému kopu z 88. minuty zápasu, který jim zajistil vítězství 3:2.

Pokutový kop na 3:2. | Video: Deník/Radek Štohl

„Udělali jsme si to složitější, než jsme chtěli,“ přiznal trenér Slušovic Jan Večeřa.

Hosté se v Březnici ujali vedení ve 14. minutě hry, na gól Otepky reagoval domácí Vávra. „Bohužel jsme se dopustili chyby,“ posteskl si Večeřa.

Slušovice přesto po úvodním poločase vedly díky trefě Kvasnicy 2:1.

Březnici ve druhé půli vlil krev do žil Mňačko, na jehož branku dlouho nikdo neodpověděl.

Hosté postupně přebírali aktivitu, kterou dvě minuty před koncem z penalty využil dvougólový Otepka.

Úspěšný pokutový kop Otepky.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

„Celý zápas jsme se snažili odskočit o dvě branky, na tomto malém hřišti se těžko hraje do plných. My se s tím nevyrovnali do konce zápasu. V závěru jsme pak byli šťastnější. Spravedlivě jsme to dotáhli,“ těšilo Jana Večeřu.

Aktuálně čtvrtý tým krajského přeboru se nyní už může těšit na finále na zlínské Letné, které se bude konat 17. května. Soupeřem bude Strání, které dnes večer uspělo na půdě Zborovic až po pokutových kopech.

Poslední šance Březnice v zápase.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Pohár KFS, semifinále

Březnice –⁠ Slušovice 2:3 (1:2)

Branky: 23. Vávra, 53. Mňačko – 14. a 88. (pen.) Otepka, 31. Kvasnica. Diváci: 235