Souboj rivalů z krajské I. B třídy dopadl daleko lépe pro Veselou, které na umělé trávě na zlínské Vršavě přehrála Malenovice jasně 9:3 a naladila se na víkendový jarní start krajských soutěží.

Fotbalisté Veselé (červené dresy) v posledním přípravném zápase přehráli na zlínské Vršavě Malenovice 9:3. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Se zápasy v přípravě u nás panuje spokojenost. Zaměřili jsme se v nich i na nabírání kondice, což se povedlo. Generálka na soutěž nám vyšla výsledkově i herně, ale jde o to si přenést formu i do mistrovských zápasů, které se od těch přípravných hodně liší. Jsem rád, že se nám vyhýbají zranění a pevně věřím, že to vydrží po celou sezonu,“ uvedla opora Veselé Tomáš Janíček.

Přípravný fotbal -

TJ Sokol Veselá – FC Malenovice 9:3 (4:0)

Druhý tým I. B třídy skupiny B soupeře ze skupiny C jasně přehrál. Už po prvním poločase vedl 4:0, po změně stran přidal dalších pět branek a vysoko vyhrál.

„Obě mužstva do zápasu vstoupila se snahou hrát kombinační fotbal, postupem času se to více dařilo nám. Dokázali jsme se dostávat do více šancí a některé i proměnit. Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil, ke konci zápasu se dokázaly prosadit i Malenovice a upravily tak skóre na 9:3. Vyhráli jsme zaslouženě a s přehledem,“ těší Janíčka.

Kouč poražených Leoš Válek nebyl s generálkou na nedělní derby proti sousední Lhotě vůbec spokojený. „Zápas se nám vůbec nepodařil. Veselá má ale kvalitní mančaft, jasně nás přehrála. Naši kluci k utkání přistoupili laxně, vůbec se nám nedařila kombinace,“ uvedl Válek.

Malenovicím v posledním přípravném zápase scházel útočník Bartek a brankář Juráň. Žádná posila v zimě nedorazila, mužstvo tak zůstalo úplně stejné. „Týmu, který máme, věříme, ale v derby musíme hrát úplně jinak,“ ví Válek.

Pro malenovického kouče půjde v neděli o pikantní duel. Ve Lhotě totiž před svým příchodem do Malenovic působil coby asistent trenéra. „Už mě tam štengrují,“ přiznal s úsměvem. „My ale půjdeme do utkání s čistou hlavou. Věřím, že doma uspějeme,“ dodal.

Veselá začíná druhou polovinu sezony doma proti Tečovicím.