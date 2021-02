„S panem Hoftychem se plně ztotožňuji. Na děti nemůžeme prdět. Nechte je trénovat a soutěžit! Sám mám doma tři holky, vím o čem mluvím,“ dokládá Polášek příkladem ze své blízkosti.

Současná situace mu navíc výrazně komplikuje přípravu s Lužkovicemi. S aktuálně 6. týmem I.B. skupiny B oproti minulému roku začali trénovat až poslední lednový týden.

„Připravujeme se jenom jednou týdně a to ještě nepovinně až do oficiálního stanoviska kdy začnou soutěže. Pak začneme naplno,“ nechává nahlédnout pod pokličku. Jedním dechem ale dodává, že se nejedná o klasické tréninky na umělé trávě.

„Je to o běhaní na stezkách, kde můžeme dodržovat epidemiologické normy. Pro kluky to určitě není výživné, ale za našich let umělky nebyly a vše se dělalo jenom hrubě, tedy běháním,“ popisuje.

O individuálních plánech přitom ani nepřemýšlel. „Nejsme divize či dokonce výšší soutěž. Každý fotbalista nehraje jenom fotbal, ale i jinak sportuje,“ ví dobře.

Na kondiční stránce věci se přitom podle Poláška ani nic nemůže zhoršit.

„Jestli mně někdo bude tvrdit, že ztratí fyzičku, tak to není pravda, oni už ji dávno nemají. Fotbal posledních pár let šel hodně dolů, netrénuje se jak před 10-15 lety. Kluci mají jiné zájmy. Nejsem na ně naštvaný, tak to prostě tak v dnešní době je,“ dívá se na celou situaci realisticky.

„Když přijdou na trénink či zápas, tak chci, aby to dělali naplno a bavilo je to. Abychom si to navzájem nekazili, potom můžete táhnout za jeden provaz a mít úspěchy,“ věří.

Lužkovice si na podzim nevedly vůbec špatně. Na první Chropyni ztrácí pět bodů, navíc disponují zápasem k dobru. Dovolí-li to situace, tak do jara vstoupí s totožným kádrem. „Pokud mám dobré zprávy, tak by všechno mělo zůstat jak na podzim,“ těší Petra Poláška.

Krajská soutěž měla začít za dva a půl týdne, nejen s tímto termínem však Polášek zůstává skeptický.

„Jestli se začne v květnu, tak to bude úspěch. Amatérské soutěže nemůžou fungovat na principu ligy a to testování hráčů každý týden. Nejsou na to peníze,“ uvědomuje si realitu.

„Věřím, že kraj bude chtít pak odehrát aspoň půli sezony, aby mohli vyhlásit postupy a sestupy. Ale to je taky špatně. Nevěřím, že by to utnuli přesně v půli sezony a pak se to dohrálo bez tabulky. Celou sezonu by zase měli spravedlivě zrušit a případné postupy řešit individuálně. Klidně ať některé soutěže mají o jednoho více, proč by to nešlo,“ nevidí Petr Polášek problémy v potenciálním rozšíření jednotlivých lig.