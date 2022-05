Jako první se paradoxně do vedení dostali domácí, ve 35. minutě se prosadil Filip Bartoš. „V prvním poločase měli územní převahu, snad ani jednou však nevystřelili na branku. Oproti nim jsme spíše měli náznaky a nakonec tam dotlačili i gól,“ vzpomíná radostně na úvodní trefu.

Pokud lídr I. B. třídy skupiny B chtěl slavit už včera, musel v Ludkovicích bezpodmínečně zvítězit. I to se ve druhém poločase projevilo na jeho hře. „Ještě více začali hrát, kromě gólu si vytvořili dvě šance. Když to tak vezmu, bod je pro nás zlatý,“ cení si Mikel překvapivého výsledku 1:1.

Vyrovnání se dostavilo třináct minut po začátku druhého poločasu, kdy zavelel kapitán hostujícího mančaftu Ondřej Blažek. „Bylo to hrozný,“ ohlédl se 32letý gólman za jedinou trefou favorita. „Inkasuji snad jen ze standardky nebo podobné šmudly. Kdyby to borec pořádně trefil, tak na to nic neřeknu,“ trápil ho gól z kategorie šťastnějších.

Branku Mladcové ale rychle hodil za hlavu a dále se soustředil na svůj výkon. Ten ve druhé polovině druhého poločasu vyšperkoval dvěma výbornými zákroky. „Hlavně, jak šel středem, tam jsem měl štěstí. Vesměs mě to trefilo do nohy,“ popisuje okamžik, který udržel domácí v honbě za bodovým ziskem.

Ludkovice díky remíze setrvaly na jedenácté pozici, na dvanáctou Lhotu, která o víkendu překvapila pátou Chropyni, disponují náskokem jednoho bodu.

OBRAZEM: Ludkovice překazily postupové plány Mladcové. Hrdinou byl brankář Mikel

Po zimním odstoupení Admiry Hulín je stále jejich hlavním cílem vyhnout se poslednímu, aktuálně třináctému místu. „Bereme to tak, že za námi je Slavkov a Lhota, více neřešíme,“ zdůrazňuje jednoznačně.

V klubu přitom mohlo být ještě veseleji – Ludkovice totiž třikrát v letošním ročníku I. B. třídy skupiny B v posledních pěti minutách zápasu ztratily vedení – vše začalo domácím srpnovým zápasem s Kostelcem (3:3), pokračovalo venkovním říjnovým duelem ve Veselé (2:2) a skončilo uplynulý měsíc doma proti Lužkovicím. S posledními dvěma zmíněnými soupeři srovnání navíc přišlo až v poslední minutě duelu. „Je to úplně zbytečné, tyto tři zápasy dělají šest bodů,“ čertí se zkušený gólman.

„Mohli jsme být v klidném středu tabulky. Neřekl bych, že jsme horší než ostatní mančafty. Bohužel ale máme i zraněné, je to i smůla,“ uzavírá Radek Mikel.