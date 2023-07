FOTOGALERIE/ V loňském ročníku sice skončily až na 10. místě, jen těsně se zachránily. V nedělním odpoledním střetnutí přesto byly favoritem. Nedachlebice svoji pověst účastníka I. A třídy potvrdily, na půdě týmu I. B třídy z Ludkovic zvítězily 3:1.

Ze zápasu prvního kola mezi Ludkovicemi a Nedachlebicemi. | Video: Radek Štohl

„Nebyl to špatný zápas výsledek je zasloužený. Měli jsme více hry. Bohužel jsme nedali spoustu příležitostí, ke konci se soupeř i dostával do šancí, mohlo to skončit všelijak," věděl dobře kouč vítězného mančaftu Ondřej Čtvrtníček, jenž poukázal na velké příležitosti domácích v poslední čtvrt hodině hry. „Kluci však hráli super, ode mě mají velkou pochvalu!"

Ludkovice se po úvodním poločase snažily s výsledkem něco udělat, zkraje druhé půle srovnal mladík Skovajsa. O pouhých šest minut později hosté znovu vedli.

„Nemyslím si, že bychom byli o třídu slabším soupeřem. Nedachlebice byly kvalitní, hrály dobře na balonu. Rozhodně jsme mohli vyhrát," mrzelo hrajícího asistenta domácích Filipa Bartoše.

27letého borce rovněž mrzely už zmíněné šance za stavu 1:2. Domácí trefili tyč, následně se neprosadili před odkrytou svatyní favorita. Blýskl se i gólman hostů Hubáček.

Zdroj: Radek Štohl

„Bylo to do prázdné brány. Ještě v prvním poločase jsme některé situace nevyřešily dobře, je to velká škoda. Pro nás to bylo hlavně kondiční utkání, poprvé jsme byli hřišti. Jsme rádi, že se mohli zapojit hráči z dorostu. I přes absence jsme zápas dobře odehráli," uzavřel Bartoš.

Krajský pohár, 1. kolo

Ludkovice (I. B třída) –⁠ Nedachlebice (I. A třída) 1:3 (0:1)

Branky: 49. Skovajsa – 32. Lapčík, 55. Hána, 80. Kafka.