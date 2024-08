„Výsledek dokresluje naši současnou situaci, která není příliš dobrá,“ říká trenér Nedašova Tomáš Kolínek.

Porážka 0:6 jenom podtrhla současný stav omlazeného mužstva, které v letní pauze přišlo o tři stěžejní hráče.

I. A třída sk. B, 1. kolo -

FK MLADCOVÁ – TJ SOKOL NEDAŠOV 6:0 (4:0)

Branky: 23. a 45. Dominik Dvořáček, 21. Tomáš Haloda z penalty, 33. Martin Zahradník, 64. Martin Čihánek, 88. Jan Ramert. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 56.

Kapitán Fojtík skončil s fotbalem, Pagáč odešel do Štítné nad Vláří a Tomáš Kalík zamířil do Slavičína.

„Tým jsme ještě více omladili a víme, že budeme mít problémy, ale výsledky neřešíme,“ tvrdí Kolínek.

Ani pád do nižší soutěže Nedašov nijak zvlášť bolet nebude. „I když sestoupíme, vědu z toho dělat nebudeme,“ zůstává v klidu Kolínek. „Už před sezonou jsme řešili, zda tým vůbec přihlásíme do soutěže, nakonec jsme to zkusili, ale co bude po sezoně, nevíme,“ krčí rameny.

Nejpravděpodobnější variantou je spojení áčka s béčkem, jako k tomu došlo v zimě ve Zborovicích.

Klub si totiž nemůže dovolit koupit hráče odjinud, navíc ne každý má na I. A třídu.

A jiná cesta zřejmě není.

„Bojovat budeme dál. Uvidíme, na co nám to bude stačit. Třeba Mladcová ale byla jasně lepší,“ uznává Kolínek.

Tým ze Zlína protivníka vůbec nešetřil, v prvním mistrovském zápase po letní pauze zvítězil jasně 6:0 a naladil se na další, mnohem těžší duely.

„Výsledek odpovídá dění na hřišti. Od začátku jsme byli jednoznačně lepším týmem a vyhráli zcela zaslouženě. Nevím, jestli to mám přičíst tomu, že jsme hráli tak dobře, nebo soupeř špatně, ale na trávníku jsme naprosto dominovali. Hosté snad neměli jedinou pořádnou šanci. My jsme rádi za výhru a tři body,“ prohlásil trenér Mladcové Jan Somberg.