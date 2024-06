Dobře zná prostředí v Nedašově, kde působí jako místopředseda oddílu i sekretář. Při nedělním utkání 24. kola krajské I. A třídy skupiny B s Dolním Němčí (4:3) měl Radek Cícha dokonce funkci hlavního pořadatele.

Fotbalisté Nedašova v letošním ročníku hrají krajskou I. A třídu skupinu B.

Ví, co se na hřišti i mimo něj dělo, proto jej zaskočila slova hostujícího trenéra Zdeňka Skopala, který při hodnocení utkání pro Deník zkritizoval chování domácích hráčů i diváků, prý to bylo už za hranou.

„Do takového prostředí, jaké bylo dneska v Nedašově, skutečně jezdit nechcete a více než z naší prohry jsem zklamaný, že tohle je pořád možné vnímat jako sportovní zážitek, na němž jsou přítomny i děti. Chápu, že všichni se učíme a děláme chyby včetně mě, jenomže by měli být nějaké hranice, přes které se už nechodí,“ prohlásil kouč Skopal.

„Chování domácích fanoušků i hráčů, kteří na hřišti předváděli neuvěřitelné divadlo doplněné o nemalé množství nepotrestaných zákeřných zákroků, předčilo jakýkoliv sportovní zážitek. Fanoušci bouřlivě oceňovali spíše tvrdost jejich hráčů než nějaký fotbalovou akci,“ přidal naštvaně.

Cíchu veřejné vyjádření trenéra Dolního Němčí zklamalo a naštvalo.

„Vím, že v Nedašově pro soupeře není jednoduché hrát. Na fotbal sem chodí hodně lidí. Někteří z nich jsou hluční či impulzivní, ale rozhodně nesouhlasím s názorem, že je tady nenávistné prostředí a děje se zde něco nestandardního,“ říká.

Bývalý hráč Brumova, Slavičína či Valašských Klobouk se vulgárních diváků nechce zastávat, neztotožňuje se s nimi. Dobře ví, že podobní křiklouni jsou i jinde. Ani hosté z Dolního Němčí se prý nechovali zrovna vzorově.

„Jako hlavní pořadatel jsem stál nad střídačkami, všechno slyšel. Dobře vím, jak hostující trenér komunikoval s diváky, jak je slovně podpichoval. Za mě si to zavinil svým chováním sám,“ má jasno.

„Po utkání jsem mluvil i s některými hráči, kteří mi tvrdili, že jim soupeři nadávali, ať táhnou do hor a podobně. Taky se mi to nelíbí. Za mě by podobné věci měli zůstat na hřišti. Taky jsem v minulosti posílal články a hodnocení do novin, nikdy jsem se však nesnížil k tomu, abych veřejně kritizoval soupeře,“ přidává.

Cícha neměl po zbytečně vyhroceném utkání dobrý pocit. Výhra 4:3 po obratu jej samozřejmě těšila, ale emocí a křiku bylo na jedno utkání až moc.

„Přišlo mi to jako derby. Oba týmy vyznávají podobný styl hry, který je založený na důrazu, bojovnosti. Na obou stranách byly tvrdší zákroky. Prostě padla kosa na kámen. Stačilo málo a už to jelo,“ míní.

Pětatřicetiletý funkcionář Nedašova souhlasí s názorem kouče Dolního Němčí Skopala, že ke zklidnění atmosféry a napětí nepomohly ani verdikty mladého sudího Kováře, který to měl velmi složité a v těžké zkoušce příliš neobstál.

„Bohužel to nezvládli,“ přitakává. „Dlouho byli příliš tolerantní, Nechali zajít až příliš daleko,“ myslí si.

Vše vygradovalo v závěru, kdy byli vyloučen domácí Petr Šuráň a velmi přísně také hostující Michael Palík.

I když šly oba týmy do deseti, výsledek 4:3 zůstal.