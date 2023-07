„Pro nás to bude zajímavé. Jsme zvědaví a těšíme se na to,“ říká Kolínek.

„Očekávám dobré zápasy s kvalitními soupeři. Proti nám nastoupí i kluci, co prošli nejen ligovými akademiemi Slovácka, Zlína nebo Kroměříže, mohl by to být pohledný fotbal,“ věří.

Že by jeho parta dopadla stejně jako nedaleká Bylnice, která po přesunu do jiné skupiny skončila poslední a sestoupila, si v Nedašově nikdo nepřipouští.

„Samozřejmě určité obavy jsou, protože máme mladý tým a poměrně úzký kádr, takže stát se může cokoliv. Na druhé straně když nebudeme na ostatní týmy stačit, nezblázníme se u toho,“ zůstává v klidu.

„Nijak zvlášť to nehrotíme, spíš se tady všichni fotbalem bavíme. Ale nikdo z nás nechce prohrávat. Věřím, že máme mužstvo na to, aby se pohybovalo v klidném středu tabulky,“ je přesvědčený.

Pád z krajského přeboru náladu v obci s necelými patnácti sty obyvateli nijak nepoznamenal.

„Chvíli jsme si to zkusili, zahráli s daleko většími kluby. Bohužel nemáme tolik místních kluků, abychom jim mohli dlouhodobě konkurovat. Jsme smíření s tím, že po čtyřech letech jdeme o třídu níž,“ říká Kolínek.

Kádr Nedašova po sestupu zůstal víceméně stejný. Kariéru zřejmě ukončil Petr Šuráň, jenž dává přednost rodině. Marek Macháč se zase vrátil do Brumova, kde už v minulosti působil.

Opačným směrem míří dorostenec Miroslav Holba, který v minulé sezoně hrával I. B třídu.

Šanci nejen v přípravě, ale i v mistrovské sezoně dostanou i další šikovní odchovanci. „Chceme tým spíše omladit,“ přiznává trenér.

Žádné velké posily v Nedašově neshání. „Všechno řešíme z vlastních zdrojů,“ připomíná Kolínek.

Celek ze Zlínska zahájil přípravu v pátek. Scházet se budou dvakrát týdně. „Stěžejní je pro nás pátek, protože je čas dovolených a spousta kluků pracuje ve světě a domů dojíždí až na víkend,“ upozorňuje.

Fotbalisté Nedašova si víkend zpestří domácím turnajem. Na jubilejním padesátém ročníku Memoriálu Josefa Švacha se potkají áčko, béčko, Nedašova Lhota a Návojná.

Další týden se pak svěřenci trenéra Kolínka utkají s Horní Lidečí, v krajském poháru vyzvou Valašské Příkazy.

Do nové sezony vstoupí domácím duelem s Újezdcem.