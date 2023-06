MISTROVSKÁ KOPANÁ

BRUMOV - OSVĚTIMANY 1:3 (1:1)

Alois Kachlík, trenér Brumova: „Do utkání jsme vstoupili dobře. Hráli aktivně a vytvořili si několik brankových příležitostí. Bohužel nám chyběl důraz i kousek potřebného štěstí. Hosté šli do vedení po naší chybě ve středu obrany. Do poločasu jsme srovnali po autovém vhazování vlastní brankou obránce Osvětiman. Ve druhé půli jsme opět měli mnoho šancí, ale vždy nás vychytal výborný brankář. Navíc hosté šli opět do vedení a v závěru zvýšili na konečných 1:3.“

Petr Chvojka, brankář Osvětiman: „Do Brumova jsme přijeli v okleštěné sestavě, ale o to bojovnější a zodpovědnější byl náš výkon. Úroveň hry obou týmů po celý zápas ovlivňoval velmi silný vítr. Domácí měli více ze hry a vytvořili si i více gólových šancí, produktivnější jsme ale byli my a díky dvěma gólům Růžičky a jedné trefě Furmánka jsme Brumovu oplatili podzimní porážku.“

Branky. 33. vlastní (Kabelka) - 19. Růžička, 54. Růžička, 89. Furmánek.