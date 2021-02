Ještě předloni nováček nejvyšší krajské soutěže na podzim svými výkony a výsledky mile překvapoval. A ne jen soupeře. „I když přebor hrajeme druhým rokem, pořád se cítíme nováčky. Naše priorita je proto daná – zachránit se,“ potvrzuje Pospíšil. „Někdy jsem spokojený, někdy strašně nespokojen. Mohli jsme mít o dva tři body více. Každopádně i přese všechno chceme dál hrát pěkný, útočný fotbal a v tabulce se pohybovat v jeho horní polovině,“ netají se.

Napajedla i přes nečekaně rychlý podzimní konec prakticky nepřestali s přípravou. Když to bylo možné, makali společně. Nyní pochopitelně jsou ve fázi individuální přípravy.

„Od ledna jsme práci zintenzivnili. Přes sociální sítě vše komunikujeme, mají plány, jak se mají chovat, co dělat. Stále ale netrpělivě čekáme na rozvolnění. Nyní je na každém hráči, jak bude zodpovědný a jak se připraví. Podle toho také bude vypadat sestava,“ usmívá se Pospíšil. „Popravdě nejsem dráb, nikoho vážit po návratu nebudu. Věřím, v jejich disciplínu. Bez fyzičky to ale nejde,“ připomněl na dálku do napajedelské kabiny.

Přípravné zápasy, které měly odstartovat první únorový víkend jsou odloženy. „S kluby jsme domluvení, že nové termíny budeme ladit podle rozvolnění a případného startu soutěží. Už se všichni nemůžeme dočkat.“

Na opětovný restart soutěží bude podle zkušeného trenéra potřeba minimálně tří týdnů před prvním ostrým zápasem. „Uvidíme, jak se ke všemu postaví svaz. Ale bez delšího společného tréninku a přípravné zátěži to nepůjde. Nejsme ligové mužstvo,“ zopakoval.

I v Napajedelech by samozřejmě rádi svůj kádr oživili nějakou posilou. „S předsedou jsme něco na konci roku řešili. Popravdě nyní nikdo pořádně přesuny hráčů neřeší. Spíše počítám, že jaro rozjedeme se stávajícím kádrem a až pak budeme třeba něco řešit,“ přiznal a dodal. „Pořád nedáváme tolik gólů, jak bychom chtěli, dlouhodobě nám schází střelec,“ zakončil Josef Pospíšil.