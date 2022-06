Po sobotní výhře Holešova doma nad Valašským Meziříčím (3:2) je jasné, že právě svěřenci trenéra Romana Koleniče (Holešova, 17 bodů) se zachránili, protože mají o tři body více než Strání (14), které doma padlo se Slavičínem (0:1) a mají lepší vzájemný zápas. Navíc je již nemůže bodově předstihnout Dětmarovice (13).

O počtech sestupujících často rozhoduje situace ve vyšších soutěžích, počty a regionální příslušnost ohrožených. Deník proto zpracoval a AKTUALIZOVAL souhrn, jak kolo před koncem vypadá situace v zásadních otázkách postupu, respektive sestupu regionálních fotbalových klubů v soutěžích od MSFL až po okresní přebory. Stejně jako, kolik a které týmy jsou v ohrožení…

MSFL

Zde je situace nejčitelnější. Již několik kol před koncem si první místo a postu do II. ligy zajistila rezerva Sigmy Olomouc. V zákulisí se také hovoří o možném postupu druhého celku (aktuálně Kroměříž) v případě, že první čtyři celky ČFL možnost postupu odmítnout. „Pak by dle pravidel a řádů dostaly postupně nabídku možnosti startu v příštím ročníku II. ligy právě celky z naší MSFL na druhém až čtvrtém místě,“ potvrdil sekretář řídící komise pro Moravu Radek Šindelář.

Protože z II. ligy nesestoupil žádný moravský tým (ústí nad Labem a Viktoria Žižkov), z MSFL budou sestupovat jen dva celky – již na podzim odhlášený Dolní Benešov a 17. tým Jihlava B.

DIVIZE

Ze dvou moravských skupin jsou již jasní vítězové a postupující – ze skupiny D Hodonín a skupiny E Hranice a ze skupiny F Frýdlant n. O.

Jasno je už i v boji o udržení. „Ze všech divizí dohromady sestoupí čtyři celky, nejhorší z každé skupiny a předposlední tým s nejmenším počtem bodů,“ upřesnil sekretář Radek Šindelář.

Ve skupině D měla jako první jistotu poslední Polná (10 bodů), ostatní celky se zachránily. O osudu zbývajících sestupujících rozhodla středeční remíza Dětmarovic v předehrávce posledního kola skupiny F doma s Bílovcem (1:1) a sobotní výhra Holešova doma nad Valašským Meziříčím (3:2). Po ni bylo jasné, že právě svěřenci trenéra Romana Koleniče (Holešova, 17 bodů) se zachránili, protože mají o tři body více než Strání (14), které nyní doma padlo se Slavičínem (0:1) a Holešovští mají lepší vzájemný zápas. Navíc je již nemohou bodově předstihnout ani Dětmarovice (13).

Sestupují tedy Polná (sk. D), Strání (sk. E) a ze skupiny F poslední Heřmanice (8) a předposlední Dětmarovice (13).

KRAJSKÝ PŘEBOR

Zde si již s předstihem čtyř kol zajistil prvenství Baťov. „Kluci si postup sami vybojovali, jsme připraveni přijmout postup,“ potvrdil trenér otrokovického týmu Petr Zapletal.

Po víkendu je také rozhodnuto o všech sestupujících, respektive záchraně do soboty „namočených“ celků. „Po udržení Holešova je jasné, že z divize sestupuje jen Strání a do hry se dostává příjemnější varianta s menším počtem. Z krajského přeboru sestupují Velké Karlovice (9) a Valašská Polanka (22),“ potvrdil předseda Sportovně-technické komise Zlínského KFS Stanislav Travenec.

I. A TŘÍDA

Z této soutěže sestoupí 3 týmy (poslední ve skupině a předposlední s nejmenším počtem bodů).

SKUPINA A

Zde o postup dál bojují Francova Lhota (55) a Hrachovec (54). „I přes víkendovou porážku má situaci ve svých v rukou Hrachovec, ale ve vzájemném duelu musí v neděli od 17 hodin doma bezpodmínečně porazit Francovu Lhotu. Té naopak k udržení prvenství stačí i remíza ,“ poznamenal Travenec.

Tato skupina je také nejnapínavější i v otázce sestupu. Aktuálně jsou namočena tři družstva – Vlachovice (18), Valašské Příkazy (21) a i jedenáctý Rožnov p. R. (22). Poslední Vlachovice potřebují k záchraně porazit v neděli od 10 hodin v přímém souboji Valašské Příkazy na jejich hřišti o více jak tři branky! Domácím přitom k udržení nemusí stačit ani remíza. Všichni tedy k jistotě záchrany potřebují vyhrát!

SKUPINA B

Zde si postup v předstihu dvou kol zajistily Osvětimany (62). „Zde ale mají menší problém v podobě nedostatečného počtu mládežnických celků. K účasti v krajském přeboru jsou potřeba tří týmů, nebo dvou a zaplacení třicetitisícové pokuty,“ poznamenal předseda STK Zlínského KFS.

Ve skupině B má po víkendu jistotu sestupu poslední Fryšták (16), naopak Zlechov (20) potřebuje bodovat, nejlépe vyhrát a ani to jim nedává jistotu. Jsou totiž aktuálně předposlední s nejmenším počtem bodů, což by nyní znamenalo sestup…

I. B TŘÍDA

Z této soutěže sestoupí minimálně 4 týmy (poslední ve skupině a předposlední s nejmenším počtem bodů).

SKUPINA A

První místo a postup má v předstihu Prostřední Bečva (59).

Jistým a jediným sestupujícím je z této skupiny je poslední Krhová (22), ostatní celky jsou již v klidu zachráněné!

SKUPINA B

Prvenství a postup si první červnový víkend zajistila Mladcová (51).

Poněvadž se v zimě odhlásila Admira Hulín, je prvním „jistým sestupujícím. V ohrožení je ještě Slavkov p. H. (14), přičemž o příčku před ní Ludkovice (17) jsou již v klidu, neboť mají lepší vzájemnou bilanci (1:1 a 1:0). „Pozor, poněvadž je v této skupině o jednoho účastníka méně, zápasy Admiry byly anulovány, budou se v této skupině body přepočítávat na koeficienty a použijí se pro porovnání s ostatními skupinami I. B třídy,“ upozornil šéf STK Travenec.

SKUPINA C

Zde slaví prvenství a možnost postupu Zborovice (67). V otázce sestupu je zde situace hodně vyrovnaná a kromě poslední sestupové příčky se zde všechny tři celky - Jankovice (16), Uh. Ostroh (17) a Vlčnov (20) budou snažit nasbírat co nejvíce bodů a nebýt bodově nejhorší na předposledních místech ve srovnání skupin.

„Kdo opravdu postoupí se rozhodne po sezoně a po uzavření přihlášek, což je 15. června. Losovací aktiv KFS se uskuteční v návaznosti na řídící komisi pro Moravu dne 29. června 2022,“ doplnil Stanislav Travenec.

„Pokud první tým odmítne, je následně postup mimo pořadí nabídnut celkům do čtvrtého místa v rámci celé výkonnostní soutěže - například v I. B třídě se nabízí možnost postupu prvním čtyřem celkům daných skupin. Pokud i tito to odmítnou, pak je to nabídnuto týmům, které ve vyšší soutěži oficiálně sestoupily, dle pořadí. Pokud ani tito neprojeví zájem, je postup dále nabízen dle pořadí celkům od páté příčky níže,“ dodal šéf STK Zlínského KFS.

OFS ZLÍN

Okresní přebor

Postup si v předstihu zajistily Slušovice B (61 bodů). „Zájem postoupit mají,“ potvrdil předseda OFS Zlín Pavel Brímus.

Naprosto jasno je také v otázce sestupu. Protože již Ludkovice nemohou sestoupit z I. B třídy (mají lepší vzájemný zápas se stále se zachraňujícím se Slavkovem pod Hostýnem – pozn. red), minimálně na rok se loučí s okresním přeborem suverénně nejhorší celek končícího ročníku Mysločovice. Jejich čekání na vítězství trvá i o 25 odehraných kolech.

III. třída

I zde se dají očekávat minimální přesuny klubů.

Ze skupiny A postupuje SK Paseky Zlín, v „béčku“ o prvenství bojují Petrůvka (44) a Březůvky (42). „Co se sestupu týče, zde podle všeho spadne pouze Lukov (4), druhá skupina měla o účastníka méně. Každopádně budeme chtít, aby obě skupiny III. tříd měly po 14 týmech,“ potvrdil šéf svazu.

IV. třída

Jasní jsou také vítězové a postupující – Lípa a Jestřabí. Zatímco klub kousek od krajského města prahne po postupu, ve skupině B velký zájem hrát výše moc není.

OFS KROMĚŘÍŽ

Okresní přebor

Ze všech okresních přeborů měli nejdříve jasného vítěze a postupujícího do I. B třídy právě na Kroměřížsku – rezerva Hanácké Slavie Kroměříž.

Naopak nejvíce otazníků, které rozluští až další dny po soutěži, mají v otázce sestupu.

Jistý je sestup Lutopecen. Na sestupové příčce jistě skončí i Střílky.

Kdo další se případně přidá či nikoliv, se rozhodne na základě rozhodnutí Admiry Hulín se do nového ročníku OP přihlásit, stejně jako, zda se podaří udržet v I. B třídě Slavkovu p. H. (aktuálně sestupová příčka – pozn. red.). Při nejčernějším scénáři by tak sestupovaly dohromady až tři celky! Každopádně druhé sestupové místo patří Střílkám (18), komu připadne pozice třetího nejhoršího celku přeboru se rozhodne po víkendu. Aktuálně je pořadí následovné – 12. Rymice (25), 11. Břest (25), 10. Morkovice B (28).

III. třída

Zde již mají v předstihu jasnou první postupovou příčku ve svých skupinách Komárno (63) a Rataje (61).

OFS UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Okresní přebor

Na první postupovou příčku si zde stále myslí dva celky – vedoucí Prakšice (54) a druhé Nezdenice (51).

Naopak situace v boji o záchranu je zde velice nepřehledná. Z přeboru budou sestupovat minimálně tři týmy, pokud z I. B třídy skupiny C ale nespadne jeden, ale dva celky, sestoupí čtyři výběry.

Zatímco o dvou je jasno již nyní – Záhorovice (2) a Březolupy (5), v případě třetího, respektive čtvrtého se bude rozhodovat mezi hned sedmičkou celků. „Nejhůře na tom jsou nyní dvanáctá Březová (30) a jedenácté Havřice (33). Ovšem klid má jen vedoucí čtveřice, ostatní budou muset bojovat do konce. Na nikoho než na sebe se spolehnout nemohou,“ pousmál se šéf kopané na Slovácku František Miko.

Okresní soutěž (III. třída)

Zde jsou jasní vítězové ve skupině C Bánov (47) a v „béčku“ Ostrožská Lhota (51). „V áčku je prvenství nejblíže díky náskoku čtyř bodů Jalubí (43),“ upozornil Miko.

OFS VSETÍN

Okresní přebor

Soutěž ovládl sdružený tým Stříteže a Hrachovce B (47).

Okresní elitu opustí hned dva kluby – jistotu má poslední Leskovec (9), o záchranu budou dál ještě bojovat Lhota u Vs. (15) a Huslenky (18), přičemž lepší vzájemný zápas má Lhota (4:2 a 3:4).

III. třída

Finálová skupina má před sebou ještě dvě kola a postoupí dva nejlepší. Neohroženě v čele bez ztráty kytičky je Jarcová (24), druhé místo s největší pravděpodobností udrží Bynina (18), která má náskoku šest bodů na pronásledovatele Valašskou Polanku B (12) a Lhotku nad Bečvou (12).