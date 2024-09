FOTOGALERIE/ Vstup do sezony jim nevychází, návrat do I. B třídy skupiny B by si představovali zcela odlišně. Fotbalisté Malenovic v nedělním 6. kole doma nestačili na nevyzpytatelný Fryšták 0:3, vinou čehož se propadli na poslední příčku soutěže. Na kontě mají pouhé čtyři body.

Miroslav Šenkeřík, vedoucí Malenovic: „Ve 13. minutě jsme si vstřelili vlastní gól. Soupeře to pak uklidní. Neustále děláme stejné chyby. Do poločasu jsme prohrávali 0:2, Fryšták pak ještě navýšil vedení. Své příležitosti jsme naopak nevyužili. Ke konci utkání to už byl z naší strany vabank, otevřeli jsme to, abychom vstřelili alespoň jeden gól. Hosté jich mohli přidat více, nastřelili i tyčky, další branku ovšem nebyli schopni dotlačit. Věděli jsme, že v případě prohry budeme poslední, bohužel se nám nedaří. Červené karty? Náš hráč šel do útočné akce, byl tam souboj. Soupeřův hráč v přerušené hře udeřil našeho do obličeje, strhla se mela. Náš byl vyloučený za oplácení. Konflikt začal u hostů. Utkání to ale určitě neovlivnilo.“

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Hra z naší strany vypadala velmi dobře. Byli jsme lepším týmem. Pomohl nám vlasťnák domácích – dotírali jsme na hráče, předstoper si vstřelil gól. Dost to napovědělo o vývoji utkání. Proměnili jsme některé další šance, které jsme měli. Je však neuvěřitelné, co neproměníme. Znovu jsme přijeli ve 12 lidech, po utkání máme o hráče méně. Vyloučení? Rozhodčí podle mě měl dávno už pískat, nechal výhodu. Náš bek odkopával míč a jejich do něj zajel. Zrovna jsem sledoval balon, kam letí. Pak jsem viděl, jak hráči leží na sobě, více nevím. Tři body jsou důležité, odpoutali jsme se ze dna. Po sobotě jsme byli poslední.“

Branky: 13. vl. Hradil, 23. Halašta, 61. Hřebačka.