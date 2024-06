FOTOGALERIE/ V jednoznačnou záležitost se proměnil víkendový zápas Fryštáku a Louk. Domácí fotbalisté si už s jistým sestupujícím poradili vysoko 9:1. Čtyřmi góly se na vítězství podílel Kolář, hattrick vstřelil Hřebačka. Favorizovaný mančaft naopak inkasoval až v 90. minutě po pěkném gólu Hercika.

Utkání Fryštáku s Loukami. | Video: pro Deník/Jan Zahnaš

„Louky přijely s mladším kádrem, dorostenci. Kluky jsem nabádal, ať se nedívají na tabulku,“ upozorňoval trenér Fryštáku Jiří Málek.

„Do zápasu nastoupilo pět hráčů z B-týmu, kteří nemají takový trénink, během utkání se navíc zranili dva stopeři, ti právě ani nejsou z áčka,“ potvrdil kouč hostů Petr Štolba.

Málek proti jistému sestupujícímu nechtěl zbytečné problémy. Jak se ukázalo, jeho slova nevyšla vniveč.

Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

„První šanci měli právě hosté, mohli vést 0:1. Pak jsme ale dali gól, postupně jsme navyšovali skóre, Louky v některých fázích hrály naivně, chvílemi mi jich bylo i líto. Měly dobré pasáže, pak chybovaly a dostaly branky. Nestíhali hlavně rychlostně proti Křenkovi a Hřebačkovi. Mohli jsme vstřelit i více branek, jen Hřebačka dával třikrát pod sebe, nikoho však nenašel,“ analyzoval trenér Fryštáku úspěšný zápas.

„Ve druhém poločase se to úplně rozsypalo, došly nám fyzické síly. Nedalo se s tím nic dělat. Fryšták má silného útočníka Hřebačku, široké hřiště, na kterém si to dával, rozdával balony, my jsme nestíhali zachytávat útoky, zakončovali do prázdné,“ uznal Štolba velkou sílu protivníka.

1/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 2/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 3/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 4/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 5/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 6/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 7/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 8/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 9/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 10/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 11/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 12/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 13/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 14/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 15/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 16/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 17/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 18/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 19/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 20/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 21/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 22/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 23/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 24/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 25/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 26/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 27/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 28/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 29/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 30/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 31/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 32/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 33/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 34/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 35/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 36/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 37/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 38/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 39/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 40/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 41/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 42/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 43/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 44/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 45/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 46/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 47/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 48/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 49/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 50/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 51/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 52/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 53/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 54/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 55/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1. 56/56 Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Fotbalisté Fryštáku (modré dresy) rozmetli sestupující Louky 9:1.

Domácí borce tak trochu mohl mrzet závěr, kdy až v poslední minutě řádné hrací doby inkasovali.

„Gól v poslední minutě mě neštval, spíše brankáře Martina Mikela, který mohl mít třetí nulu v řadě. Nedalo se to však chytat, hosté to krásně vykombinovali, jejich hráč se do toho pěkně položil polonůžkami, o tyčku to šlo do šibenice,“ smekl Jiří Málek před gólem Hercika.

Fryšták jede v sobotu na Veselou, Louky I. B třídu zakončí už ve středu proti Březnici.

„Chtěli bychom zmobilizovat síly a úspěšně se rozloučit s diváky,“ má jasno Petr Štolba.

I. B třída, skupina B, 25. kolo

Fryšták – Louky 9:1 (3:0)

Branky: 38., 50., 70. a 89. Kolář, 29., 62. a 77. Hřebačka, 4. Křenek, 73. Valášek.