FOTOGALERIE/ Domácí fotbalisté zakončili sezonu vítězně. Velký podíl na tom měl dvougólový Marek Sadil, který zařídil hubenou výhru proti tabulkovému sousedovi I. B třídy skupiny B v poměru 2:1.

Fotbalisté Louk (oranžové dresy) v závěrečném utkání sezony udolali Chropyni 2:1. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Jaroslav Kuna, trenér Louk: „Šlo o klasický poslední zápas sezony. Obě mužstva nebyla v ideální sestavě, a tak bylo vidět ve hře spousty nepřesností. Hosté se představili jako velmi běhavý a technický tým, který měl okénka v obraně. My jsme toho využili hned ze začátku a dostali se brzy do vedení, kdy se dvakrát prosadil aktuálně náš nejlepší hráč Mára Sadil. Od půlky poločasu nás hosté zatlačili, nicméně do šancí se dostávali sporadicky a to spíše střelbou z dálky. Nakonec však do poločasu snížili po standardní situaci na 2:1. Ve druhé půli jsme se nechali zatlačit a bylo vidět, že některým dochází síly. Dorost měl v sobotu zakončenou a další hráli za B tým. S vypětím všech sil a díky štěstí jsme udrželi vítězství, když hosté trefili těsně před koncem i břevno."

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Bylo znát, že v utkání již o nic nejde. Dali jsme příležitost klukům z dorostu, ať přičichnou k mužskému fotbalu. Byla tomu uzpůsobena sestava a hned se nám to vymstilo, když již v 11. minutě jsme prohrávali 2:0. Poté jsme sestavu překopali a hrála se vyrovnaná partie. Snížili jsme Otáhalem a přes další šance a nastřelené břevno se nám již vyrovnat nepodařilo. Důležitější však bylo, že si mladší kluci mohli vyzkoušet, jak chutná dospělý fotbal."

Fotbal, I. B třída skupina, dohrávka 14. kola

LOUKY – CHROPYNĚ 2:1 (2:1)

Branky: 7. a 11. Sadil –⁠ 40. Otáhal