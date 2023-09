FOTOGALERIE/ Především se chtěly zachránit, po pěti odehraných kolech však na kontě mají 12 bodů! Fotbalové Příluky překvapují v I. B třídě skupině B, naposledy to odnesly Louky, s domácím týmem si poradily 4:0.

Zdeněk Julina hodnotí vítězství Příluk v Loukách. | Video: pro Deník/Jan Zahnaš

I. B třída, skupina B, 6. kolo

LOUKY – PŘÍLUKY 0:4 (0:2)

Petr Látal, trenér Louk: „Experimentovali jsme se sestavou – měli jsme tři absence, částečně jsme něco zkoušeli. V prvním poločase nám to ale nevyšlo, nebylo to úplně košér. Do druhého jsme vstoupili se změnami, předváděli jsme zlepšenou hru, 20 minut jsme měli navrch. Vytvářeli jsme si tlak, šance, dvě tři gólovky jsme však nedali, včetně penalty, pak už to bylo nedáš-dostaneš, z protiútoku jsme obdrželi dvě branky."

Zdeněk Julina, kapitán Příluk: „Trpělivě jsme vydrželi hrát, vše se nám bohužel nepodařilo dotáhnout. Chtěl bych vyzdvihnout Jiří Štáka, který přišel, viděl a dal gól na 3:0. Dvanáct bodů je trošku nad plán, kádr se však konsolidoval, daří se nám, máme i štěstí. Jsme na vítězné vlně, budeme snažit se ji prodloužit."