„Bylo opravdu vidět, že šlo o naše první přípravné utkání. Přístup hráčů byl v pořádku, ale hra logicky vykazovala mnoho nepřesností. Do tempa jsme se proti běhavému soupeři dostali až kolem dvacáté minuty. Kvalitu jsme potvrzovali i ve druhém poločase, po třech brankách se zápas jen dohrával," zhodnotil sobotní duel trenér Vsetína Miroslav Mičega.

Přípravný fotbal -

FC Fastav Zlín U19 – FC Vsetín 1:3 (0:0). Branky: vlastní – Šulák, Bahounek, Zbranek

Zatímco hosté byli po úvodním letošním přípravném utkání spokojení, mladí ševci proti dospělým nijak nezářili.

„Je to velká škoda. Všechny tři inkasované góly byly z kategorie vyloženě hloupých a laciných. Chyb v naší defenzivní činnosti však bylo hodně. Málo jsme komunikovali, nevěřili jsme si a propadávali jsme v osobních soubojích,“ vyjmenoval nedostatky na klubovém webu asistent zlínského trenéra Milan Otépka.

Po dvou porážkách přišla remíza. Valašské Meziříčí hrálo s Polankou 1:1

O mnoho lepší to však nebylo ani při hře směrem dopředu. „Chyběla nám větší přímočarost. Hráli jsme strašně komplikovaně, do stran a do vápna jsme se k zakončení dostávali jenom sporadicky. Příliš nebezpeční jsme nebyli,“ uznal zlínský asistent.

Na nápravu už přitom mladí ševci mnoho času nemají. Příští týden je čeká generálka proti Holešovu, za další týden pak přijde na řadu ostrý ligový start proti olomoucké Sigmě.

To Vsetínští jsou teprve na startu herní přípravy. V dalším přípravném utkání vyzvou Luhačovice. Hraje se ve středu 9. února od osmnácti hodin na umělé trávě Pod Pecníkem.