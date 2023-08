/FOTOGALERIE/ Pět týmů zůstává po nekompletních třech odehraných kolech krajského přeboru neporažených. Do čela se vyhoupl nováček z Hrachovce, který i napodruhé vyhrál a jako jediný v soutěži ještě neinkasoval. Bez bodu jsou dva týmy – Francova Lhota a Nevšová.

Fotbalisté Napajedel si poradili s Bystřicí pod Hostýnem 4:2. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

NAPAJEDLA - BYSTŘICE P. H. 4:2 (3:1)

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Utkání jsme zvládli velmi dobře. Mrzí mě dvě obdržené branky, které jsme soupeři doslova darovali! Nicméně celý zápas jsme měli pod kontrolou a i když soupeř dokázal pokaždé kontaktním gólem snížit, podařilo se nám náskok hned navýšit. I přes žhavé počasí jsme s přístupem kluků spokojen.“

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Kluci si mysleli, že po posledních úspěších jsou už někdo… K zápasu přistoupili ležérně, hlavně do defenzivní části, chyběl mi týmový výkon. V úvodu jsme byli nekoncentrovaní a mohli jsme děkovat štěstí a gólmanovi, že jsme po půlhodině hry neprohrávali větším rozdílem. Kontaktní branka nás zvedla, ovšem do šatny jsme po rohu potřetí inkasovali , což nás srazilo. Po přestávce již byla partie vyrovnaná, ale domácí nás do větší šance nedostali. Výsledek není tak tragický, jako byl výkon některých hráčů!“

Branky: 4. a 26. Krajča, 45. Foltýn, 60. Juráň - 33. Machala, 84. z pen. Ondroušek.

NEVŠOVÁ - KVASICE 2:5 (1:2)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Do 10. minuty jsme mohli vstřelit dvě branky a zápas se mohl vyvíjet zcela jinak. Fotbalově vyspělý soupeř trestal každou naši chybu a my po celou dobu dotahovali. V druhé půli jsme při stavu 2:3 jsme hru otevřeli ve snaze vyrovnat, ale Kvasice si výsledek pohlídaly a přidaly do otevřené obrany další dvě trefy.“

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „Musím kluky pochválit hlavně za koncentraci a přístup. Máme za sebou anglicky týden. Podařilo se nám dostat do rychlého vedení 2:0 díky aktivnímu začátku trefám Strašáka a Galuse z penalty. Domácí od té chvíle zjednodušili hru a podařilo se jim z penalty snížit. Do druhé půlky jsme opět vstoupili aktivněji a po individuální akci Vojtáška jsme se dostali do vedení 3:1. Následně jsme neproměnili dva samostatné úniky Berkym a Chytilem. A přišel druhý pokutový kop pro domácí a opět Kutra snížil na 2:3. Dál jsme ale pokračovali v aktivní hře a dvě góly střídajícího Vasiljeva definitivně rozhodli utkání. Vyhráli jsme zaslouženě, odvážíme si tři důležitý body od velmi silného soupeře.“

Branky: 39. z pen. Kutra, 72. z pen. Kutra - 14. Strašák, 29. z pen. Galus, 49. Vojtášek, 78. Vasiljev, 90. Vasiljev.

FRANC. LHOTA - ŠTÍTNÁ N. VL. 0:3 (0:1)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: Bohužel hned první naši hrubku potrestal a získal klid. My se snažili, dál útočili a měli tlak, ovšem chvíli po změně stran jsme inkasovali podruhé. Za stavu 0:2 jsme cítili křivdu, kdy nám sudí neodpískal penaltu. Po třetí trefě Štítné se již zápas dohrával. Klukům nemohu upřít snahu, bojovali, ale také jsme dělali velké chyby.“

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „Vyhráli jsme zcela zaslouženě. Na začátku nám po pravdě pomohla hrubka soupeře, po které jsme šli do vedení. Ve zbytku času jsme byli lepší, silnější na míči. Když jsme chvíli po přestávce zvýšili na 2:0, bylo prakticky po zápase. Již jsme si náskok hlídali a v závěru ještě výhru zvýraznili. V úmorném vedru to bylo složité, ale kluci to zvládli na výbornou.“

Branky: 4. vlastní Mikulín, 47. Hrnčiřík, 67. Váňa.

OSVĚTIMANY - LUHAČOVICE 4:2 (4:0)

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „V první polovině jsme soupeře přehrávali a do poloviny vedli 4:0. Ve druhé části šla naše hra s kvalitou dolů, i tak jsme měli vyložené šance, které nebyly využity. Hosté snížili až v samém závěru.“

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „První šanci jsme si vytvořili my, kdy šel sám na bránu R. Slobodian, ale minul bránu. Vzápětí potrestal náš nedůraz při rohovém kupu soupeř -1:0. A během dalších osmi minut jsme domácím svou laxností v soubojích a nedostupováním dovolili ještě dvakrát skórovat. Aby těch našich špatných věcí nebylo málo, tak minutu před přestávkou domácí opět potrestali náš nedůraz před brankou a bylo hotovo - 4:0. V druhém poločase jsme předvedli zlepšený výkon. Domácím už jsme nedali tolik prostoru a i důraz byl lepší, ale bohužel zkorigování výsledků přišlo až v samotném závěru. Doufám že se z dnešního prvního poločasu poučíme a v příštím utkání budeme plnit své povinnosti od první minuty.“

Branky: 22. Mandinec, 28. Kolář, 29. Bartoš, 45. Králík - 87. z pen. Kocián, 88. Jelínek.

HRACHOVEC - BORŠICE 1:0 (1:0)

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Proti kvalitnímu soupeři jsme měli v úvodu štěstí, o chvíli později ale už přesně mířil náš Šafář, Vaigl poté zahodil další tutovku. Dobře organizovaný soupeř nás po přestávce zatlačil, hrozil hlavně ze standardních situací. My největší možnost zahodily Vaiglem. V hektickém závěru jsme cennou výhru ubránili, jsme spokojení!“

Pavel Kučera, trenér Boršic: "

Branka: 23. Šafář.

BRUMOV - MORKOVICE 2:0 (1:0)

Alois Kachlík, trenér Brumova: „V prvním poločase jsme chtěli co nejdříve rozhodnout, ale nedařilo se nám dotáhnout slibné akce. Až před poločase se prosadil Radim Bublák na 1:0. V druhém poločase jsme měli hru pod kontrolou a vypracovali několik vyložených šancí. Na 2:0 zvyšoval Marek Dubčák. Nepříjemný moment bylo zranění Jindry Fojtíka, ale doufáme, že bude brzy v pořádku a pomůže nám na hřišti.“

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Má -li se bodovat, musí se vstřelit gól. Hlavně v prvních třiceti minutách jsme měli několik rychlých protiútoků, které šly řešit lépe, třeba i gólově. Domácím moc pomohla druhá vstřelená branka v úvodu druhé půle, která jim dodala klid. Od té doby se domácí více soustředili na obranu, ale musím uznat, že i přes naši snahu jsme ji moc neprověřili.“

Branky: 34. Bublák, 50. Dubčák.

SLUŠOVICE - HLUK 0:2 (0:2)

Michal Hlavňovský, trenér Slušovic: „

Aleš Zlínský, trenér Hluku: „Vydařil se nám úvod, kdy hned z první naší šance skóroval Bartošek. Poté podle očekávání převzaly otěže Slušovice, držely míč, měly hru pod kontrolou, ale pouze po šestnáctku. Naopak nám se po půlhodině hry podařila brejková akce, na jejímž konci byl Sopůšek. Ještě větší radost jsme mohli mít o chvíli později, kdy Dohnal vybojoval penaltu, kterou ale zahodil Sopůšek, mířil vedle. Ve druhé půli se obraz hry moc nezměnil. Slušovice byly aktivní, my hráli takticky zezadu v obranném bloku. Zatímco soupeř neúspěšně dobýval náš obranný val, my se soustředili na brejky, ale z žádné už nebyli úspěšní. I tak odjíždíme spokojení, neboť Slušovice s výborným týmem často rozdávat body nebudou.“

Branky: 2. Bartošek, 36. Sopůšek.