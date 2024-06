/FOTOGALERIE a VIDEO/ Nevýrazně a smolně, jako celá sezona, vyšlo fotbalistům Příluk poslední kolo I. B třídy skupiny B, ve kterém v domácím prostředí podlehli po divoké přestřelce rivalovi z nedalekého Kostelce. Svěřenci Petra Janků se nakonec v soutěži zachránili především díky udržení divizního Baťova a Skaštic, ovšem s předposledním místem v klubu nevládne spokojenost…

Fotbalisté Příluk (v červeném) v posledním kole I. B třídy skupiny B podlehli Kostelci 3:4. | Video: Zapletal Mojmír

Petr Janků, trenér Příluk: „Byl to zápas o dvou poločasech – první jsme prohospodařili, hráči měli špatný přístup, obdrželi jsme v něm dva góly. Ve druhém jsme neproměnili obrovské množství šancí. Prohrávali jsme už 1:4, ještě jsme snížili na 3:4, na body to ale bylo málo. Po víkendu je pro nás hlavní záchrana, především pro naše hráče.“

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „Byl to specifický zápas. V prvním poločase se hrál vyrovnaný duel, my své šance proměnili, Příluky nebyly schopné trefit branku. Do druhého jsme špatně vstoupili, po pár sekundách jsme dostali gól na 1:2, zápas pokračoval v podobném duchu, hrál se se šancemi na obou stranách, zvýšili jsme na 1:4. Domácí zápas zdramatizovali po našich chybách, nedůrazu. Zaslouženě jsme však zvítězili. Celkově jsme spokojeni, jaro nám vyšlo nad očekávání.“

PŘÍLUKY – KOSTELEC 3:4 (0:2)

Branky: 47. Koudelík, 75. Polanský, 88. Peterka - 11. Dočkal, 27. Prchal, 53. Plechač, 62. Matějka.