VIGANTICE - VIDČE 1:2 (1:1)

Pavel Šturala, trenér Vigantic: „Opět jsme v samotném závěru přišli o bodový zisk. V první půli se dvaceti minutách dostali hosté do vedení Mičkalem. Zvýšili jsme obrátky a do půle Milan Baroš zaslouženě vyrovnal. O půli však musel kvůli zranění střídat. Ve druhém poločasu jsme dostali hostující mužstvo pod tlak, nedokázali jsme však hostujícího brankáře překonat. V závěru jsme opět neproměnili vyložené brankové příležitosti. V nastaveném času hosté vstřelili vítěznou brankou a opakoval se pro nás stejný osud, jako tomu bylo v prvním utkání v Juřince. Odehráli jsme další smolné utkání, ale takový už je fotbal, kdy prohraje i lepší mužstvo."

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Při dlouhodobém zranění Lobanova a absenci Romana Petružely vyvstala otázka, kdo se v sobotním derby zápase proti Viganticím postaví do brány. Třetí „zaskakující“ brankář Martin Mičkal po posledním futsalovém zápase zraněn a tak volba padla na Michala Cába. Ten naposledy chytal za Vidče takřka před deseti lety v srpnu 2013 při prohře 1:3 na hřišti Podkopné Lhoty. Nejen on, ale i celý tým dnes ve Viganticích ukázal, že když hrajete fotbal srdcem, můžete porazit jakýkoliv tým.

Úvod zápasu moc fotbalovosti nenabízí. Hosté ostatně jako po celý zápas vycházejí ze zabezpečené, dnes velmi dobře hrající obrany, domácí většinou míči směrujícími dopředu hledají na hrotu útoku Milana Baroše. V první šanci utkání se ocitá v 18.min. hostující Babinec. Drda vysouvá do křídla Petruželu, který svým centrem nachází Zubíka a ten druhým dotekem posouvá míč na Babince. Jeho střela ze šestnácti metrů jen těsně míjí levou tyč Slovákovy brány. Na druhé straně se do dobré střelecké pozice dostává Zetocha, hostující brankář chytá. Vzápětí poprvé v utkání napřahuje ke střele Baroš, z velkého vápna míří mimo. Přichází 21.min. hry a hostující Drda posouvá míč na Mičkala, který obchází tři bránící domácí hráče a střelou pod břevno nedává Slovákovi sebemenší šanci zasáhnout 0:1. Vstřelená branka pomáhá atraktivnosti zápasu. Hra začíná mít spád a je na co se dívat. 23.min. centr domácího kapitána Macíčka z pravé strany propadá až na penaltu k Barošovi. Ten pohotově střílí, ale hostující brankář Michal Cáb skvěle vyráží na rohový kop. Vzápětí na druhé straně Richard Cáb nachází přihrávkou Mičkala. Toho však Slovák vychytává. Tváří v tvář jeho střelu vyráží na roh. Přichází závěrečná desetiminutovka první půle a domácí stupňují tempo. 35.min. hlavička Mydla vedle brány. Další jejich šance již končí v síti. Nákop Křižana prodlužuje Rezdar na Baroše a ten mazácky obchází hostujícího brankáře a do prázdné brány srovnává 1:1. V samotném závěru naštěstí pro hosty střela Macíčka míří doprostřed brány a pozorný Michal Cáb bez problému chytá.

Do druhé půle již v domácím dresu nenastupuje zraněný Milan Baroš. Nicméně i tak jsou ve hře dopředu velmi nebezpeční, vytvářejí si šance, ale buď zakončují mimo, nebo je vychytává výborný Michal Cáb v hostující bráně. 48.min. rohový kop Vičana se odráží k Rezdarovi, ten míří těsně nad břevno. Vzápětí střídající Kulišťák posouvá míč opět na Rezdara, jeho zakončení jde tentokráte vedle pravé tyče hostující brány. V další šanci domácích se v 57.min. objevuje rychlonohý Vičan, tomu přihrává kdo jiný než Rezdar. Hostující brankář jeho tutovku skvěle vyráží na roh. Ten Zetocha lišácky míří přímo do brány, ale hostující brankář i s pomocí břevna míč vytěsňuje mimo. V 61.min. k nelibosti hostující lavičky za cenu jen žluté karty hasí faulem sólo Mičkala domácí Křižan. Následují dvě šance domácích. Při první Macíček posouvá míč na Řepku, ten je však v zakončení nepřesný a trestný kop v 72.min. Vičana mířící přímo na bránu pozorný Michal Cáb chytá. Na druhé straně v 76.min. pěkná kombinační akce hostů a míč se po ose Novák, Richard Cáb, Mičkal dostává k zakončujícímu Babincovi. Ten míří dobře, ale jeho střelu letící již do sítě v poslední chvíli vykopává z čáry Kožušník. Následný rohový kop Richard Cáb ze šestnáctky zakončuje vysoko nad. Startuje závěrečná desetiminutovka a domácí ve snaze zvítězit vrhají vše do útoku a do závěrečných minut posílají na hřiště i druhou legendu české kopané Reného Bolfa. Druhá branka visí ve vzduchu. V 83.min. propadá míč za hostující obranu a Rezdar postupuje sám na brankáře. Ten včasným vyběhnutím zmenšuje střelecký úhel a skvěle vyráží. Následují šance Macíčka, ale obě jak střela z otočky, tak i zakončení hlavou po rohu míří naštěstí pro hosty vedle. Závěr zápasu je už infarktový. V 90.min. běží Vičan sám na Michala Cába, ten skvěle vyráží a následná dorážka jde vedle brány. A již v nastavení v 92.min. brejk hostů, střela Mičkala se odráží k Richardu Cábovi a ten nádherně střílí životní gól, na vzdálenou tyč obstřeluje Slováka v domácí bráně 1:2. Hosté jsou v euforii, domácím zbývají už jen oči pro pláč."