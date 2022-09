HRACHOVEC - VAL. MEZIŘÍČÍ B 11:3 (7:1)

Zdeněk Hoffmann, trenér Hrachovce: „Dneska je hodnocení samozřejmě takové radostné, protože jsme vyhráli 11:3 a to je na fotbalový výsledek hodně. Rozhodla první půlka, do 30. minuty jsme byli obrovsky silní na posledních třiceti pěti metrech, my jsme dobře dostupovali soupeře, vytvářeli jsme si šance, dali jsme sedm branek. V druhé půlce jsme nechtěli nějaké zbytečné drama, dostali jsme sice dvě branky, ale chápu, že za toho výsledku již není ostražitost taková, ale zase jsme dali ještě čtyři góly. Proto nás je to dobré, že máme z tohoto hlediska takovou obrovskou sílu směrem dopředu a ty obdržené branky byly sice laciné, byly tam drobné chybičky, to ale k fotbalu patří. Bylo to už takové podcenění soupeře nebo herních situací, ale na druhou stranu jsme ještě měli tři šance, které jsme neproměnili. To bychom asi chtěli moc. Výhra je samozřejmě zasloužená, soupeř byl slabý. My jsme šli našim výkonem k tomu naproti. Byl to jednoznačně náš zápas, náš výkon, takže zaslouženě naše výhra."

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Utkání v Hrachovci jsme absolutně nezvládli a domácí nás předčili ve všech herních činostech. Domácí rozhodli o své vysoké výhře už do půle, kdy hned sedmkrát rozvlnili síť. Ve druhém poločasu se hrálo už hodně uvolněně a nám se podařilo vstřelit tři branky. Ale inkasovali jsme čtyřikrát. Na toto derby budeme muset co nejrychleji zapomenout."