PRLOV - LIDEČKO 1:3 (0:2)

Jaroslav Novosad, trenér Prlova: „Lidečko bylo v utkání favoritem, ale nedali jsme svoji kůži lacino. Inkasovali jsme ale zbytečně úvodní branku, kdy po zaváhání v zadních řadách toho využil Filák. Poté jsme se snažili srovnat, Hajda si dvakrát vylámal zuby na brankáři Hyžákovi. O chvíli později zkušený Aleš Číž si došel pro penaltu a sám ji i proměnil. Do šaten jsme tak odcházeli s dvoubrankovým mankem. Ve druhém dějství jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat. Hosté ale vsítili třetí gól, kdy se prosadil střelou Juřička. Udělali jsme změny v rozestavení a Sochora snížil na 1:3. Kontaktní branka pak nepřišla a hosté utkání dovedli do vítězného konce."

Martin Filgas, trenér Lidečka: „Bylo to velmi bojovné utkání. Od 20. minuty prvního poločasu jsme se přizpůsobili nakopávané hře soupeře a jemu to vyhovovalo. To už jsme vedli 0:1, kdy Filák využil nedorozumění domácí obrany. Před poločasem předvedl nádherný průnik středem Aleš Číž, došel si pro penaltu, kterou sám proměnil. Po přestávce dal třetí branku střídající Juřička. Domácí dali branku, ale my jsme si výhru pohlídali. Děkuji hráčům za vybojované tři body. Prlov měl svoje šance, ale jeho zakončení nebylo přesné."