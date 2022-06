Druhý poločas už branku nepřinesl, Lhota tak zvítězila 2:0. „Louky nakopávaly dlouhé míče, s čímž jsme si poradili a zápas celkem s přehledem dovedli do vítězného konce. V závěru ještě na každé straně zazvonila branková konstrukce, což bylo z druhého poločasu asi to nejzajímavější. V zápase převládala bojovnost nad krásou, ale my máme 3 body. To je pro nás nejdůležitější," těší Vávru.

Lhota i po výhře zůstává na jedenácté pozici, dvanáctým Ludkovicím odskočila na pět bodů. Na třináctý Slavkov pod Hostýnem disponuje už osmibodovým náskokem.

Příští kolo odehraje v neděli od 17.00 hodin proti Kostelci, deváté Louky se ve stejný termín představí v Lužkovicích.

I. B. třída, skupina B, 25. kolo

LOUKY – LHOTA 0:2 (0:2)

Branky: 26. J. Bartoň (pen.), 38. D. Bartoň