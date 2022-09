OSVĚTIMANY - NEDAŠOV 9:0 (5:0)

Petr Chvojka, brankář Osvětiman: „Zavzpomínali jsme na I. A třídu, kde jsme také odehráli pár podobně jednoduchých zápasů. Popravdě ale do dvacáté minuty to ale žádná legrace nebyla, hosté měli dvě šance, závary. Nám tam ale v první půli padlo snad vše, na co jsme sáhli. Naopak Nedašov po čtvrté, páté brance rezignoval, až mi jich bylo líto. Moc práce nyní neměl, jednou hosté trefili břevno a jednou jsem jejich pokus zneškodnil. Nyní se musíme připravit na další zápas a konečně se pokusit i o výhru na půdě soupeře, zde se trápíme. No a pak, za dva týdny nás čeká derby se Stráním.“

David Solař, brankář Nedašova: „Co k tomu říct, bohužel je to pro nás ostuda. Pořád máme problémy se sestavou, trápí nás zranění. Při našem úzekém kádru je to citelné na hřišti. Domácí byli po všech směrech lepší, nám opět absolutně nevyšel úvod zápasu. Je to skoro každý duel, co nezachytíme začátek, a poté už to těžce doháníme. Za stavu 3:0 jsme měli nějaké šance ke snížení, ale nevyužili jsme je. Poté jsme byli již bezzubí, domácí si vedení pohlídali. Momentálně už je to i o hlavě, nic kloudného na hřišti nedokážeme vymyslet.“

Branky: 3., 35. z pen. a 51. z pen. Furmánek, 13. a 72. Straňák, 28. a 68. Čevelík, 11. Perůtka, 89. vlastní (Holba).