LUHAČOVICE - FRANC. LHOTA 4:0 (3:0)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Zápas netradičně hraný už v pátek nám vyšel. Na soupeři byla znát únava, naopak my byli pohyblivější. Zápas se nám podařilo rozhodnout již v první půli, kdy jsme nastříleli tři branky. Soupeř po změně stran vystřídal gólmana a popravdě jej zachránil od většího brankového přídělu. Po naší čtvrté trefě jsme soupeři vzali definitivně vítr z plachet a duel dotáhli do vítězného konce. Podali jsme nejlepší výkon na jaře a jsem rád, že jsme se se sezonou rozloučili výhrou.“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Prostor dostali hráči širšího kádru, kteří ale v první půli byli zbytečně bojácní. Po změně stran jsme sestavu prostřídali, byli domácí vyrovnanějším soupeřem, ale na body to již nestačilo.“

Branky: 10. Garaja, 21. z pen. Garaja, 45. Bulejko, 73. Bulejko.

MORKOVICE - ŠTÍTNÁ N. VL. 1:5 (1:1)

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Úvod zápasu jsme měli velmi dobrý. Od 4. minuty jsme vedli 1:0, ale když Holoubek neproměnil v 15. minutě penaltu, hra se otočila. Hosté začali být aktivnější, a přidám-li k tomu výkon exligového Josefa Hnaníčka, který zaznamenal 4 branky, je jejich výhra zasloužená. V závěru jsme se snažili ještě něco vymyslet, ale marně. V posledních třech minutách nás Štítná potrestala dalšíma dvěma góly. Ve velmi improvizované sestavě mužstvo bojovalo, nemusela být z toho sice rukavice, ale hosté byli fotbalovější.“

Pavel Prešnajder, trenér Štítná n. Vl.: „Poslední kolo jsme zvládli na jedničku. Kromě úvodu, kdy jsme hráli moc profesorsky, jsme byli po cele utkání lepším mužstvem a zcela zaslouženě vyhráli.“

Branky: 4. Dobrý - 16., 51., 71. a 86. Hnaníček, 90. Struhař.

SLUŠOVICE - OSVĚTIMANY 3:0 (1:0)

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „ Chtěli jsme se doma se sezónou rozloučit vítězstvím a uhájit tak druhé místo v tabulce. Do zápasu jsme vstoupili dobře, protože se ve 26.minutě prosadil z hranice vápna svojí slabší nohou Maliňák. Skóre se pak v prvním poločase už neměnilo. Na 2:0 jsme navýšili hned na začátku druhého poločasu po centru Klečky, který si domácí do své brány srazili sami. Poslední gól zápasu, a vlastně celé sezóny, vstřelil z rohového kopu opět Maliňák a upravil tak na konečných 3:0. Protože se pro tento okamžik se Slušovicemi loučím, tak bych chtěl poděkovat všem hráčům - s některými jsem celou cestu absolvoval již od dorostu, po posunu do mužů jsme pro slušovický fotbal společně vybojovali postup do krajského přeboru, kde jsme se v posledních letech stali stálým účastníkem bojujících o vrchní příčky a troufnu si říci, že povětšinou hráli i hezký fotbal. Závěrem bych rád poděkoval fanouškům, nově vzniklému fanklubu a vlastně všem lidem v klubu, kteří se znova podíleli na velmi úspěšné sezóně.“

Vojta Kučera, fotbalista Osvětiman: „V posledním duelu ve Slušovicích nás čekaly tropické teploty. Začátek byl hodně vyrovnaný. Slušovice mají velkou kvalitu, v týmu měli i tři reprezentanty na amatérském EURU. Slušovice vedly, my jsme zařadili na vyšší stupeň a vytvořili jsme si dvě obrovské šance, ale neuspěli jsme. Na úvod druhého poločasu jsme si bohužel dali vlastní branku a v tu chvíli už jsme to měli hodně těžké. Slušovice se zaměřily na obrannou fázi a vyrážely do brejků. My už neměli sílu utkání nějak zvrátit. Více než porážka nás ale mrzí zranění brankáře Pfeffrera, snad bude co nejdříve fit.“

Banky: 26. Maliňák, 47. vl. Groulík, 76. Maliňák.