S bodem byl spokojený domácí trenér Petr Polášek. „Utkání pro nás bylo složité, vinou velké absence jsme do zápasu šli ve dvanácti lidech, někteří navíc hráli se sebezapřením. V prvním poločase byli hosté živější, nám chyběla jiskra. Ve druhé půli už to bylo ono, na výhru to přesto nestačilo. Klukům nemám co vytknout, hráli na morál. Zápasu remíza sluší, utkání před krásnou diváckou kulisou mělo náboj. Muselo se líbit,“ uvedl Polášek.

Lužkovice další zápas odehrají za čtrnáct dní doma proti Chropyni. Na Kroměřížsko se už tuto sobotu od 10.15 hodin vydá právě Březnice.

LUŽKOVICE – BŘEZNICE 1:1 (0:1)

Branky: 68. Kolařík (pen.) - 35. Daníček