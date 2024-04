NAPAJEDLA - KVASICE 0:0

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Kvasice prokázaly, že budou patřit k favoritům na postup. My jsme do zápasu šli neinkasovat, hrát na rychlé protiútoky a získat minimálně bod a to se nám povedlo. Hosté si vytvořili jedinou příležitost, když nádherné nůžky soupeře zlikvidoval náš brankář. Kluci hráli zodpovědně, pozorně bránili a v závěru i Kvasicím zatrnulo, když po našem přímém kopu jen těsně nedosáhl na míč náš hráč. Klukům patří dík za maximální přístup, zodpovědný a týmový výkon.“