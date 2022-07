Sedmadvacetiletý gólman totiž v dramatickém penaltovém rozstřelu kryl pokus Veselého a fotbalisty výběru Zlínského KFS svým zákrokem poslal do Severního Irska, kde se v říjnu koná evropské kvalifikace amatérského klání.

„Panuje obrovské nadšení. Po celou dobu jsme s kluky věřili, že to dotáhneme do vítězného konce. Na finále jsme se moc těšili, o to větší radost máme, že jsme ho zvládli a postupujeme dál,“ zářil Švec.

I když na trávníku v Humpolci propukla obrovská euforie, oslavy při návratu na Moravu nijak bujaré nebyly. „Hned po zápase jsme si dali pár piv, ale v autobuse už byl klid. Většina kluků musela ve čtvrtek do práce,“ říká.

Zatímco většina týmu den po utkání brzy vstávala na šichtu, gólman si v klidu pospal. Od táty, který mu dělá šéfa, dostal zasloužené volno. „Je můj velký fotbalový fanoušek. V minulosti se mnou objezdil celou republiku. Byl snad na všech stadionech, viděl každý zápas. Teď byl ale doma, díval se v televizi,“ uvedl odchovanec Zlína.

Luhačovický brankář Michal Švec.Zdroj: Deník/Jan Zahnaš

Nejen Švecův tatínek si užil hlavně napínavou penaltovou loterii, šťastnou koncovku.

Brankář Zlínska si na pokutové kopy věřil. „Častokrát se mi je podaří chytit, ale tentokrát jsme při prvních dvou netrefil smět a lehce znervózněl,“ líčí.

Při třetím pokusu si už na míč alespoň sáhl, čtvrtá rána do sítě proklouzla za pomoci tyče. „Když soupeř při pátém pokusu poslal míč nad, věřil jsem, že se to zlomí a že vyhrajeme,“ říká.

Když zneškodnil pokus Veselého, vytriskl gejzír radosti. Naopak poražení jen marně zakrývali zklamání, někteří dokonce plakali. Středočeši dobře věděli, že jim triumf proklouzl mezi prsty.

Samotný duel byl vyrovnaný, takticky svázaný. „Bylo vidět, že nikdo nechtěl udělat chybu, dostat první gól a pak dotahovat,“ říká. „Soupeř měl v první půli jednu větší šanci, kdy jsem po nákopu za obranu musel hráči skočit pod nohy. Naštěstí rozhodčí neodpískal penaltu,“ oddechl si.

Ve druhém poločase se protáhl jenom proti střele Přibyla v závěru, vyřešit musel pár centrů, jinak se víceméně nudil.

I tak si další duel národní kvalifikace UEFA Regions' Cupu náležitě užil. Účast v krajském výběru Zlínska rozhodně nelituje, byť na začátku úplně nevěděl, co od amatérského celorepublikového klání čekat.

„První srazy byly takové oťukávací. Nikdo z nás moc nevěděl, o co se hraje. Jak se ale blížilo finále, každý z nás cítil velkou zodpovědnost, chtěl se dostat do Severního Irska. Věděli jsme, že je to velice blízko fakt a fakt jsme se soustředili a šli za vítězstvím,“ říká.

Nyní ale musí na dres výběru KFS Zlín zapomenout, před sebou má zápasy s krajském poháru a hlavně přeboru. I když luhačovická jednička měla namířeno do Uherského Brodu, nakonec si přestup do třetí ligy rozmyslel a zůstal v lázeňském městě.

„Když trenér Pazdera končil v Luhačovicích, nabídl mi, abych šel s ním. Já jsem celou dobu přemýšlel nad tím, že se chci posunout výš, zachytat si vyšší soutěž. Na druhé straně jsme měli rozjetý právě Regions' Cupu a když Brod angažoval Nemravu, bylo to víceméně jasné. Byli bychom dva kohouti na jednom smetišti, proto jsem radši zůstal v Luhačovicích, kde chytám pravidelně. Jenom tak jezdit po Moravě a sedět na lavičce se mi nechtělo,“ vysvětluje své rozhodnutí.

Díky výkonům v Regions' Cupu si však řekl o pozornost. Přijde další nabídka?